Wie dumpt er al wekenlang poepluiers in 's Gravenmoer?

'S GRAVENMOER - Drugsafval, bankstellen en zelfs een porseleinen wc-pot: in het buitengebied wordt helaas maar al te vaak rommel gedumpt. Maar in 's Gravenmoer hebben ze last van een wel heel bijzondere dumping. Daar worden al weken poepluiers gedumpt.

"Dit bizarre tafereel moet stoppen!", schrijft Samen Sterk in Brabant zaterdag op Twitter. Het account is van de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) van de Omgevingsdienst Brabant Noord en blijkbaar was het zaterdag niet voor het eerst dat ze de goedgevulde witte pakketjes in de natuur aantroffen.

Al weken zouden er luiers vol met poep worden gedumpt aan de Brouwersdijk en de Kerkstraat in 's Gravenmoer. En de BOA's zijn het overduidelijk zat. Wie meer weet over dit mysterie, kan zich melden.

'Een dumper is een stumper'

Er wordt veel rotzooi gedumpt in de Brabantse natuur. De beheerders van de natuurgebieden spraken in september de verwachting uit dat er dit jaar vijfduizend keer asbest, bouwafval en huisvuil in de natuur terechtkomt. De provincie bedacht daarom een campagne om dit te stoppen. Maar de campagne 'Een dumper is een stumper' komt maar moeizaam van de grond, zo werd afgelopen vrijdag bekend.