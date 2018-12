Michael van Gerwen begint jacht op WK-titel met zege op Alan Tabern

VLIJMEN - De beste darter van de wereld blijkt ook heel stoïcijns te zijn. Net voor de wedstrijd tegen Alan Tabern kreeg Michael van Gerwen een bierdouche. Hij liet zich echter niet van de wijs brengen en kwalificeerde zich voor de derde ronde van het WK Darts in Londen. Van Gerwen had tegen de verwachting in wel veel moeite met de lager geklasseerde Tabern.

In vier sets was de beste darter van de wereld klaar. De wedstrijd begon krankzinnig. Toen de darter klaarstond voor zijn opkomst werd bier naar hem gegooid. Hij kon terug naar de kleedkamer om een nieuw shirt te halen en kreeg ook bier in zijn oog. Zijn oog werd gespoeld en met betraande ogen kwam hij het podium op. De man die het bier gooide werd door de PDC (Professional Darts Corporation) direct uit de zaal verwijderd.

Het incident tastte het vertrouwen dat hij in een goede afloop niet aan. "Vanavond is het mijn beurt. Het WK. Ik ben voorbereid, heb vertrouwen en heb er in zin," tweette hij vooraf.

Of hij nog zin had na de bierdouche, valt te betwijfelen, maar hij kwam met 2-0 voor. In de derde set kon Van Gerwen met zes pijlen 140 uitgooien. Dat lukte hem niet, ook Tabern ging in de fout. Het leek een makkie voor de Brabander, maar door een nieuwe fout, ging de set naar Tabern: 2-1. De vierde set wist Van Gerwen met moeite te winnen. Met 3-2 in legs was het niet zijn beste prestatie ooit, maar het was genoeg. Van Gerwen gooide 86 uit en mocht juichen.

Tabern sneuvelde bij zijn laatste vier deelnames aan het WK Darts (tussen 2009 en 2012) telkens in de tweede ronde en dat was nu niet anders.

Voorafgaand aan de wedstrijd zei Van Gerwen toch spanning te hebben. "Iedereen denkt Tabern, maar t is zeker geen makkie. Je moet gewoon scherp zijn." Hij leeft al een paar weken naar het WK toe. "Vandaag kan je laten zien waar je naartoe hebt getraind. Gelijk erop zitten en korte metten mee maken."