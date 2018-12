Sneeuw in Brabant: straten kleuren maagdelijk wit

Het was voor de sneeuwliefhebbers lang wachten tot er ook daadwerkelijk witte winterse neerslag naar beneden kwam. Vanuit het zuidwesten trok er in eerste instantie vooral een gebied met (ijs)regen over.

Sneeuw in Tilburg. Foto: Toby de Kort / De Kort Media

Maar het wachten werd uiteindelijk toch beloond. Rond half twaalf kwamen de eerste berichten uit het westen van de provincie dat daar de regen was vervangen door sneeuw. Even na middernacht vielen ook in het oosten van Brabant de eerste sneeuwvlokjes naar beneden.





























Code geel

Vanwege de sneeuw is er door het KNMI code geel afgekondigd. Automobilisten moeten oppassen, want door de sneeuw en regen kan het verraderlijk glad zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat.