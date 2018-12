Deel dit artikel:













Sneeuw leidt tot ongeluk in Oploo: auto slaat over de kop en belandt in een greppel De auto raakte vanwege de gladheid van de weg. (Foto: SK-Media)

OPLOO - Een auto is zaterdagnacht vanwege de gladheid over de kop geslagen en in een greppel beland langs de Oploseweg in Oploo.

Geschreven door Peter de Bekker

Het ongeluk gebeurde rond halfdrie. Brandweer

De gewaarschuwde brandweer heeft de bestuurder nagekeken, maar die hoefde niet naar een ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld. 'Verraderlijke gladheid'

Er zou volgens Grieta Spannenburg van Weer.nl zaterdagnacht twee tot vier centimeter sneeuw zijn gevallen. Vanwege de verwachte gladheid op de weg gaf het KNMI in de loop van de zaterdag code geel af. Ook Rijkswaterstaat waarschuwde voor 'verraderlijke gladheid'. De sneeuwbuien trekken via het noorden Nederland uit. Rijkswaterstaat heeft vanwege de sneeuw op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd. LEES OOK: Het sneeuwt in Brabant: straten kleuren maagdelijk wit