Sneeuw leidt tot ongelukken in Oploo en Dongen In Dongen schoof een auto de sloot in. (Foto: Jeroen Stuve)

OPLOO - Door de sneeuw zijn zaterdagnacht een aantal ongelukken gebeurd in Brabant. In Oploo sloeg een auto door de gladheid over de kop en belandde in een greppel langs de Oploseweg. In Dongen kwam een automobilist met zijn auto in een sloot terecht langs de Vierbundersweg.

Geschreven door Peter de Bekker

Het ongeluk op de Vierbundersweg in Dongen gebeurde rond middernacht. Door sneeuwval was het wegdek daar erg glad. De automobilist verloor de macht over het stuur en daardoor schoof de auto de sloot in. De bestuurder raakte lichtgewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Takelen

Het ongeluk in Oploo gebeurde rond half drie. Ook daar was de sneeuw de boosdoener. De gewaarschuwde brandweer heeft de bestuurder van de auto nagekeken, maar die hoefde niet naar een ziekenhuis. De auto raakte vanwege de gladheid van de weg. (Foto: SK-Media) 'Verraderlijke gladheid'

Vanwege de verwachte gladheid op de weg gaf het KNMI in de loop van de zaterdag code geel af. Ook Rijkswaterstaat waarschuwde voor 'verraderlijke gladheid'. LEES OOK: Het sneeuwt in Brabant: straten kleuren maagdelijk wit