'Een rare fetisj?' Man betrapt op stelen van poepluiers uit containers bij kinderdagverblijven

Vanuit haar keukenraam kijkt Nicole Mallens uit op de container. Ze was heel verbaasd toen ze een man van een jaar of negentien tussen het afval zag graaien.

'Da's de mijne!'

“Ik zag hem zakken eruit pakken en op z’n fiets binden. Hij draaide om en liet de klep open staan. En toen fietste hij weg.” Nicole besloot de man achter na te rijden met de auto. “Ik had zoiets van hé, da’s de mijne!”

Vlak voor ’s Gravenmoer, ter hoogte van de sluis over de Donge, fietst de man de bossen in. “Toen ben ik hem kwijtgeraakt.” Nicole heeft daar nog een tijd staan wachten, maar de man kwam de bossen niet meer uit. "Ik heb hem geprobeerd te filmen, maar dat is best moeilijk. Ik weet ook niet of ik hem zou herkennen als ik hem tegen kom hier in het dorp. Ik weet zeker dat hij uit 's Gravenmoer komt, dat kan niet anders."

Volgens Nicole speelt het probleem al jaren. "Ouders die hun kind hier ophaalden, hebben ook vaker een jongen die voldoet aan dezelfde omschrijving in die container zien graaien. Ik heb hem zelfs een keer geprobeerd vast te grijpen toen ik met mijn dochter buiten liep."

Meer en meer

De gedumpte luiers werden ontdekt door wandelaarster uit 's Gravenmoer. Ze loopt elke dag langs het natuurgebied langs de Donge en ontdekte steeds vaker de bergen poepluiers. De vrouw heeft inmiddels al elf meldingen gedaan “De laatste weken komen er steeds meer, meer en meer bij.”

De wandelaarster wil liever niet met naam worden genoemd, omdat ze niet precies weet wie verantwoordelijk is voor de dumpingen. “Het geeft me een onveilig gevoel. Je weet niet wat voor iemand het is en hoe hij reageert als hij mij hier ziet lopen. Misschien is het een persoon met hele rare fetisj.”

Aan de luiers ruiken

Wat de man precies met de poepluiers doet is niet duidelijk. Al hebben de dames wel een donkerbruin vermoeden. “Ik denk dat hij de geur, ehm.. Tja wij denken dat hij een beetje aan die luiers ruikt en dan legt hij ze weer neer", aldus een verbaasde Nicole.

"Bij bijna alle stortingen was echt duidelijk dat de luiers worden opengemaakt", vertelt de meldster van de dumpingen. "Er liggen ook doekjes bij die dan in bosjes hangen. Dus ja, vies, heel vies."

Geen fraai gezicht

De eigenaresse van kinderdagverblijf Bengels in 's Gravenmoer bevestigt dat ook daar luiers worden gestolen uit de container. Het is volgens haar en Nicole een probleem wat al jaren speelt, maar wat met vlagen komt en gaat.

De boswachter en de politie balen van de dumpingen. Ze houden de zaak goed in de gaten en vragen getuigen zich te melden. "Het is geen fraai gezicht en het is voor de natuurlijk ook heel slecht", aldus boswachter Ivo van der Grinden. Hij kan vanwege het onderzoek nog niets zeggen over een verband met de luierdiefstallen bij kinderdagverblijven.