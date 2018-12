Deel dit artikel:













'Schandalige actie van een plaatselijke idioot': dartskenner over bierdouche Michael van Gerwen Michael van Gerwen kreeg bier naar zich toegegooid (Foto: OrangePictures).

LONDEN - Cornerspecialisten in het internationale voetbal kunnen er al jaren over meepraten, maar in het darts bleven de spelers de bierdouche bespaard. Tot zaterdagavond, toen Michael van Gerwen tweemaal onvrijwillig werd getrakteerd op een beker pils. ‘Het knappe is hoe enorm snel hij de knop wist om te draaien.’

Geschreven door Jesse van Kalmthout

“Een schandalige actie van een of andere plaatselijke idioot”, meent Arjan van der Giessen, de dartskenner die namens RTL7 het WK op de voet volgt. “Je snapt dat dat gaat prikken en plakken. Alles was drijfnat en vies.” Van Gerwen moest zich achter het podium verschonen. “Ook lekker, met ijskoud water. Michaels handen waren meteen koud en ruw en hij kwam in tranen het podium op. Hij was echt aangedaan. Knop om

Dat Mighty Mike de partij daarna alsnog naar zijn hand zette, verdient volgens Van der Giessen een compliment. “Het knappe is hoe enorm snel hij de knop wist om te draaien en een prachtige prestatie kon neerzetten. Het ging niet zo soepel als anders, maar het was toch knap, want dit was te gek voor woorden.” En de dader? “De security is erop gesprongen. Die hebben die gast gepakt, zijn gegevens genoteerd en eruit gegooid. Die krijgt een levenslange schorsing en komt bij geen enkele wedstrijd meer binnen. Dat gaat niet meer gebeuren.”