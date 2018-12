Drunen duikt in de wereld van Charles Dickens met het Dickensfestijn [FOTO'S]

"Lekker botje voor de hond?", vraagt de slagersvrouw terwijl ze met een enorm mes een stuk vlees te lijf gaat. Even verderop in het steegje zitten drie kinderen te bedelen met een pet in de hand. En weer een stukje verder trekt een hoertje een man uit het publiek met een grote glimlach op het gezicht naar binnen.



Fotoreportage

Onze fotografe was ook bij het Dickensfestijn in Drunen. De fotoserie is hier te bekijken.





Punch en gepofte kastanjes

Waar het publiek ook kijkt, overal word je getrakteerd op sfeervol straattheater. De geuren van punch en gepofte kastanjes, huizenhoge kerstbomen en prachtig geschilderde pandjes vormen het decor. Er is zelfs een kerkhof, waar een treurende weduwe boven het graf van John Dickens hangt, die in 1851 is gestorven.

En om het geheel nog sfeervoller te maken, viel zondagmorgen de eerste sneeuw van dit najaar. Hoewel de temperatuur niet boven de twee graden uitkwam, waren er veel bezoekers op de been. Hoogtepunt was de parade, waarbij alle personages door de hoofdstraat trokken, inclusief schaapskudde en en een stel kwieke ganzen.









Rijke meisjes

Veronique en Kathelijne uit Drunen, allebei 11 jaar oud, spelen twee rijke meisjes tijdens het Dickensfestijn. Ze hebben keurige vlechtjes in het haar en dragen lange, lichtblauwe rokken. "Ik doe een theateropleiding en vind het heel leuk en leerzaam om hieraan mee te doen", vertelt Kathelijne.





Veronique en Kathelijne zijn sjieke meisjes bij het Dickenfestijn (foto: Karin Kamp)





"We hebben een script, waarin staat dat we de dienstmeisjes die onze kleding wassen in de gaten moeten houden of ze dat wel goed doen. Maar verder hebben we veel vrijheid en improviseren we volop. Onze ouders, niet onze echte, hoor!, lopen hier ook ergens rond. Volgend jaar zijn we er zeker weer bij!"