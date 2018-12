Justin Goetzee verlaat NAC en wordt directeur van wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma

BREDA - De algemeen directeur van NAC Breda, Justin Goetzee, vertrekt naar wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma. Ook daar zal hij als algemeen directeur aan de slag gaan.

Eerder liet Goetzee al weten dat hij vertrekt bij de Bredase eredivisionist. Dit besloot hij naar aanleiding van het ontslag van technisch directeur van NAC Hans Smulders. Goetzee besloot solidair te zijn met Smulders en zelf op te stappen. De algemeen directeur bleef zijn werkzaamheden uitvoeren totdat de club een geschikte vervanger had gevonden. De club zal de nieuwe opvolger op korte termijn presenteren.

Goetzee vertelt dat hij binnen een week dat hij zijn contract had opgezegd, deze functie op zijn pad is gekomen. "Het heeft pas dit weekend zijn besluit gekregen. Dat geeft ook aan hoe intensief het voortrek was. Uiteindelijk heeft het twee maanden geduurd tot we bij het eindstation kwamen."

Van voetbal naar schaatsen en wielrennen

Op de vraag of het een logische stap is om van voetbal naar schaatsen en wielrennen te gaan, antwoordt Goetzee dat hij het niet weet. "Ik heb wel gemerkt in gesprekken met mensen dat er wel raakvlakken zijn tussen de disciplines. Voetbal kent wel dynamiek met wielrennen en schaatsen die voetbal ook kent. Er zijn veel verschillen, maar er is ook overlap", vertelt Goetzee.

De rol die Goetzee aan gaat nemen, lijkt veel op de rol die Goetzee aannam bij NAC Breda. "Mijn ambitie was altijd om het voetbalbedrijf te ontzorgen zodat ze maximale prestaties konden leveren. Dat wil ik nu ook gaan doen bij Jumbo-Visma", zegt Goetzee. "Ik ga commerciële zaken beheren en ga me bezighouden met het operationele deel en de communicatie. Zo kunnen de takken van het wielrennen en het schaatsen zich volledig focussen op de sport en de prestaties."

Per 1 januari stopt Goetzee als algemeen directeur bij NAC, waar hij vijf jaar werkzaam was. 1 februari begint Goetzee bij Jumbo-Visma, de opvolger van LottoNL-Jumbo. NAC meldt dat Goetzee een financieel gezonde club achterlaat.

Goetzee was eerder werkzaam bij de voetbalclubs RKC Waalwijk, PSV, ADO Den Haag. Daarnaast werkte hij bij Stichting Meer dan Voetbal.