Advocaat uit Dongen handelde in wapens en drugs en krijgt drie jaar celstraf

ROTTERDAM - Voormalig advocaat Bart V. (45) uit Dongen is veroordeeld tot drie jaar cel voor drugs- en wapenhandel. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandag bepaald. Het komt niet vaak voor dat een advocaat hiervoor wordt veroordeeld. V. was advocaat van 2001 tot begin 2018 toen hij uit na een schorsing uit het ambt werd gezet.

Volgens de rechtbank is het bewezen dat hij vijf keer drugs, wapens en munitie verkocht aan een undercoveragent. Hij deed dit ’met het grootste gemak’, zei de rechtbank. Bovendien maakte hij misbruik van zijn positie als advocaat. Zijn telefoon mag niet zomaar worden afgeluisterd. Hij had door zijn klanten ook de beschikking over een groot netwerk. Zoiets mag ‘nooit een dekmantel zijn'. Het vertrouwen in de rechtsstaat is hiermee geschaad. ‘Hij heeft opgetreden als makelaar in de onderwereld’, zo omschreef de rechtbank zijn gedrag.

Eerst wiet, daarna wapens

De politie kwam de zaak op het spoor in 2016. De politie was toen bezig met een onderzoek naar een crimineel netwerk in Sint Willebrord waar ook medeverdachte Arie en zijn zoon Dennis in zaten. Er kwam een tip binnen dat er ook een advocaat bij betrokken was.

De politie besloot een undercover-agent in te zetten om te zien wat de mannen allemaal verkochten. Het begon met wiethandel. De undercover wilde in het voorjaar van 2017 een proefpakket wiet van 1 kilo en een maandje later 5 kilo.

Daarna gingen ze over op wapens en kogelpatronen. Eerst een pistool en daarna nog eens drie pistolen en honderd patronen. Politiemedewerker 'AA-2293' was er bij en zorgde voor het kernbewijs. Na de reeks undercoveracties pakte de politie de verdachten op.

V. vertelde bij de politie dat hij vooral gedreven werd vanuit zijn alcohol- en drugsverslaving. Daarom kreeg hij van de rechter een grotere voorwaardelijke straf, als stok achter de deur. 12 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Het OM had ook 36 maanden geëist maar iets minder voorwaardelijk dan de rechter nu oplegt.

Nog meer verdachten gestraft

Arie van D. (71) ontkende bij de politie en rechter alle betrokkenheid en vertelde dat er niks crimineels gebeurde in zijn garage waar een hobby-café zit.

Dennis van D. (32) bekende dat hij een wapen had verkocht maar zei dat hij met de rest niks te maken had. De rechtbank hecht meer waarde aan het verslag van de undercover-agent. Bovendien was Dennis er ook de andere keren bij en vervoerde hij de wapens in tasjes. Dennis kreeg 15 maanden celstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

Dan was er nog medeverdachte Nico B. (71) uit Breda. Hij verklaarde dat hij er niks mee te maken had, dat hij alleen spijkerbroeken waste met hasj om ze een vintage-look te geven. De rechtbank gelooft dat niet en denkt dat ook hij in hennep handelde. Hij kreeg 4 maanden cel.

Himmet P. (43) uit Breda had een hennepdrogerij in Heesch met zestig kilo hennep. Hij handelde in hennep en had ook nog 26 kilo hasj en 1,8 kilo hennep in zijn auto. Hij kreeg 12 maanden cel.

Dan was er ook nog medeverdachte Gerard K. (45) uit Sint Willebrord. Hij had 100 kogelpatronen in zijn woonkamer. Volgens de rechtbank moet hij daar van hebben geweten. Hij kreeg 50 uur taakstraf.

Niemand van de verdachten was in de zaal bij de uitspraak.

