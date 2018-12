Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bisschop De Korte houdt kersttoespraak: 'Internet is een open riool met vuilspuiterij en racisme' Bisschop de Korte ziet graag meer hoffelijkheid en respect voor elkaar, zo luidde zijn kerstboodschap in de Sint-Jan in Den Bosch (Foto: Caroline Fieret)

DEN BOSCH - Aan het eind van het jaarlijkse kerstconcert van Van Lanschot, maandagavond 17 december in de Sint-Jan in Den Bosch, heeft bisschop Gerard de Korte traditiegetrouw zijn kerstboodschap uitgesproken. Die komt er kort gezegd op neer dat we hoffelijker en respectvoller met elkaar om moeten gaan in plaats van alles er zomaar uit te gooien.

Geschreven door Jacky Goossens

Het woord 'hoffelijkheid' vormde de rode draad in de toespraak van de bisschop. Hij geeft eerlijk toe dat hij dit thema niet helemaal zelf heeft bedacht, maar zich heeft laten inspireren door Andrée van Es, oud Kamerlid en van 2010-2014 voor Groen Links wethouder in Amsterdam. Het is namelijk de hoffelijkheid en het respect naar elkaar dat de bisschop mist bij zijn kudde. Met name de digitale communicatie, de toestanden bij de Sinterklaasintochten en de Tweede Kamerleden moeten het ontgelden: 'Wij weten allemaal dat een deel van het internet een open riool vormt. Met iedere dag een stroom van vuilspuiterij, vol van discriminatie en beledigingen.' Versimpeling en verharding

En over de intochten van Sinterklaas: 'Met afschuw denken wij terug aan de racistische spreekkoren en het geweld bij de intocht van Sint Nicolaas in Eindhoven en andere steden.' De Tweede Kamerleden krijgen de volgende tik op de vinger: 'Het debat zat vol venijn. Kamervoorzitter Arib greep in na klachten van burgers. Een politiek commentator schreef over de verplatting en verwildering van de Haagse omgangsvormen. Het debat in de Kamer werd gekenmerkt door versimpeling en verharding.' Bloemen voor vluchtelingengezin

De bisschop windt er dus geen doekjes om, maar stelt daar positieve ervaringen tegenover: 'Ik zag hoe een oudere man bij een ticketautomaat op het treinstation door een jonge student werd geholpen. Een bescheiden gebaar maar met een diepe inhoud. Een vorm van hartelijkheid en hoffelijkheid'. Ook haalt hij het voorbeeld aan van het met verfbommen bekogelde huis van een vluchtelingengezin. Het antwoord op die actie was een spontane geldinzameling en een zee aan bloemen voor het getroffen gezin. Dichteres Sophia den Otter komt voorbij, evenals dominee Rikko Voorberg en filosoof Emmanuel Levinas en met name diens 'la petite bonté, de kleine goedheid. Want daar gaat het volgens de bisschop vooral om: het kleine gebaar. Ook memoreerde de Korte er in zijn toespraak nog maar eens aan 'dat binnen de katholieke gemeenschap vrijheid en ruimte bestaat voor verschillende vormen van geloofsbeleving'.