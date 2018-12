Deel dit artikel:













Jongen (17) opgepakt voor meerdere overvallen in Eindhoven De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt voor de overval. (Foto: SQ Vision)

EINDHOVEN - Een 17-jarige jongen is maandagochtend opgepakt in Eindhoven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere overvallen in de stad. De politie is nog bezig met het onderzoek en zij sluiten niet uit dat er meer mensen worden opgepakt.

Geschreven door Eva van der Weele

De jongen zou betrokken zijn bij verschillende overvallen die in oktober plaatsvonden in Eindhoven. Hij zou twee supermarkten hebben overvallen. Hij wordt ook verdacht van een overval op een drankenhandel en een discountwinkel in winkelcentrum Woensel. LEES OOK: Gewapende overval op supermarkt in Eindhoven Er was eerder al een jongen van 14 jaar opgepakt die ook wordt verdacht van één van de overvallen op een supermarkt. Hij zit nog steeds vast. De 17-jarige jongen wordt op dit moment verhoord.