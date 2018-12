Klaas Dijkhoff Politicus van het Jaar: 'Mooi hoor'

HILVERSUM - Klaas Dijkhoff is gekozen tot Politicus van het Jaar. De Bredase fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer kreeg de meeste stemmen in de Publieksverkiezing van het tv-programma EenVandaag. Vorig jaar werd Dijkhoff nog afgetroefd door Thierry Baudet. Jesse Klaver uit Roosendaal eindigde net als toen in de top-drie, maar andermaal moest hij de bokaal aan een collegapoliticus laten.

"Mooi hoor", sprak Dijkhoff (37) toen hem de prijs werd overhandigd. Het Tweede-Kamerlid lag het afgelopen jaar weliswaar verscheidene keren onder vuur, maar, zo zei de jury, hij wist keer op keer te verwoorden wat Nederlanders van belang vinden.

'Je moet ergens beginnen met denken'

Dijkhoff kreeg nogal eens de wind van voren, omdat hij met allerlei proefballonnetjes de publiciteit leek te willen halen. Letterlijk liet hij er onlangs vijfhonderd los in Den Bosch, als een ludieke reactie op die kritiek. Wat (indirect) weer tot een besluit leidde van de Bossche gemeenteraad om het oplaten van ballonnen te verbieden.

Dijkhoff lanceerde dit jaar diverse plannetjes, onder meer voor harder straffen in probleemwijken, voor het verbieden van demonstraties tijdens intochten van Sinterklaas en voor kernenergie. Zijn acties vielen niet bij iedereen in goede aarde. Met de kritiek geconfronteerd zei de VVD-voorman in EenVandaag: “Je moet ergens beginnen met denken. Ik kan ook wachten tot een ander met een idee komt en dan pas zeggen wat je ervan vind.”

Geen lange neus

Dijkhoff ziet in de bokaal een motivatie “om voor elkaar te krijgen” wat hij zoal heeft voorgesteld. De prijs is voor hem geen reden om een lange neus te trekken naar zijn criticasters. Tijdens het tv-programma, waarin de uitslag bekend werd gemaakt, kreeg Dijkhoff ook de vraag voorgelegd of hij nu klaar is om Mark Rutte als partijleider van de VVD op te volgen. “Nee”, klonk het resoluut. “Anders had ik wel ja gezegd. Ik ben nu klaar voor een paar weken geen politiek en wel tijd voor mijn gezin om daarna fris verder te gaan met onze ideeën.”

Niet verwacht

O ja, of hij had verwacht dat-ie zou winnen? “Nee hoor, al werd de kans gaandeweg de uitzending wel groter,” zei hij droog. Dijkhoff had dan ook nog geen plek in gedachten waar hij de bokaal thuis een plaats geeft. “Zo arrogant ben ik niet.”



Onder de genomineerden zat geen enkele vrouw. Lilian Marijnissen uit Oss vindt dat een slechte zaak, zo meldde ze tijdens de uitzending. Een jaar geleden werd bekend dat ze provinciegenoot Emile Roemer zou opvolgen als fractievoorziitter van de SP.

