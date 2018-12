Deel dit artikel:













Twee auto's botsen tegen elkaar in Tilburg: vier gewonden De auto's die bij het ongeluk betrokken waren (foto: Jack Brekelmans/Persburo BMS).

TILBURG - Vier inzittenden van twee auto’s zijn maandagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Tilburg. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Mogelijk reed één van de voertuigen rond halfzeven door het rode verkeerslicht. In ieder geval botsten ze op de kruising van de Ringbaan-Zuid en de Broekhovenseweg tegen elkaar.

Geschreven door Hans Janssen

Drie van de vier gewonden zaten in één auto, onder hen was ook een persoon die in een rolstoel zat. De andere gewonde zat achter het stuur van de tweede wagen. De politie onderzoekt de aanrijding. De twee auto’s zijn door een bergingsbedrijf getakeld en afgevoerd.