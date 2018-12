Jan en Sophie hebben acht kinderen: 'We doen mee aan het programma om vooroordelen tegen te gaan'

OUDENBOSCH - Onlangs werd het tiende lid van de familie Nagelkerke uit Oudenbosch geboren: Junior. Hij is daarmee het achtste kind van Jan en Sophie. Of de ouders het nu te druk hebben om te werken? Behalve twee ijssalons, een lunchroom en een bakkerij, runt het stel ook nog een chocolaterie. Het leven van de familie Nagelkerke is de komende weken te zien in de KRO-serie ‘Een huis vol’. Maandagavond was de eerste uitzending. "We willen vooroordelen de wereld uit helpen en laten zien hoe het ook kan."

In het programma vertelt het stel hoe het gezin zo groot is geworden. “De eerste vier kinderen waren gepland. Daarna gebruikten we een kastje dat meet wanneer je vruchtbare periode is”, legt Sophie uit. “In ruststand meet je dan je temperatuur. Maar we hadden net een kleine, dus rust zat er niet echt in. Wat resulteerde in een twijfelachtige betrouwbaarheid. Maar ach, als we echt geen kinderen meer hadden gewild, hadden we natuurlijk andere maatregelen genomen.” Jan, grappend: “Ik ben er eigenlijk ingetrapt."

Vooroordelen

Het gezin wil met de deelname vooral laten zien dat een grote familie niet hoeft te betekenen dat je carrière op een laag pitje komt te staan. “Mensen zijn altijd heel snel met hun vooroordelen en willen zich met de opvoeding bemoeien", zegt Sophie. "Wij zijn zelf van het ‘leven en laten leven’ en willen laten zien dat carrière en een groot gezin heus samengaan. Je leeft maar een keer, dus je moet pakken wat je pakken kan.”

Het gezin is naar eigen zeggen sterker geworden door de opnames. “We deden het echt met zijn allen en waren voor de opnames ook altijd compleet”, zegt Jan. “We voerden de taak als het ware samen uit en dat was heel leuk om te doen.” “We hebben hele leuke reacties gekregen op de eerste aflevering”, vult Sophie aan. “Ook op Twitter gaat het los, zagen we. Niet altijd positief. Maar om sommige Tweets heb ik heel hard gelachen.”