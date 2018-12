Huis beschoten: zeker vier kogels gaan door raam woonkamer, bewoners komen met de schrik vrij

DEN BOSCH - Een huis aan de Johan van de Veldestraat in Den Bosch is maandagnacht beschoten. Volgens de politie zijn meerdere schoten gelost op de gevel van het huis. Hierbij zijn zeker vier kogels door het raam van de woonkamer gegaan. Daar zaten op dat moment drie bewoners, een ouder en twee volwassen kinderen. Er raakte niemand gewond.

In het huis waren op het moment van de beschieting vier bewoners aanwezig. Zij hebben zelf de politie gewaarschuwd. Dit gebeurde maandagnacht rond een uur.

De politie weet niet of er sprake is van één of meerdere schutters. Buurtonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven. De dader of daders wist(en) te ontkomen. In welke richting is niet duidelijk. Ook is onduidelijk of bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van een auto of scooter.

Volgens de politie is er aan de schietpartij mogelijk een ruzie voorafgegaan. Bekeken wordt of beide zaken iets met elkaar te maken hebben.

Sporen veiliggesteld

Bij het huis hebben rechercheurs en forensisch specialisten onderzoek gedaan. Onder meer sporen zijn veiliggesteld.