Huis in Den Bosch meerdere keren beschoten, bewoners raken niet gewond Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters Sporen worden veiliggesteld. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - Een huis aan de Johan van de Veldestraat in Den Bosch is maandagnacht beschoten. Er zijn volgens de politie meerdere schoten gelost op de gevel van het huis. Bij de schietpartij is niemand gewond geraakt. Er waren op het moment van de schietpartij meerdere bewoners in het huis aanwezig.

Geschreven door Sandra Kagie

Zij hebben zelf de politie gewaarschuwd. Dit gebeurde rond een uur in de nacht van maandag op dinsdag. In het raam van het huis zitten zeker vier kogelgaten. De schutter wist te ontkomen. Een politiewoordvoerder geeft in het Brabants Dagblad aan dat er mogelijk een ruzie aan de schietpartij vooraf is gegaan. In het huis zou een gezin met meerdere kinderen in de pubertijd wonen. De ouders zijn al op leeftijd. Volgens omwonenden zou de schutter op een scooter of met een auto zijn weggereden. Sporen veiliggesteld

Bij het huis hebben rechercheurs en forensisch specialisten onderzoek gedaan. Onder meer sporen zijn veiliggesteld.