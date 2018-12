Jumbo, VDL en DAF slaan handen ineen voor elektrische vrachtwagen

VUGHT - Jumbo heeft de eerste volledig elektrische vrachtwagen ontvangen van VDL Groep en DAF Trucks. De directeuren overhandigden de sleutel aan algemeen-directeur Frits van Eerd van de supermarktketen uit Veghel. De elektrische vrachtwagen wordt de komende tijd getest.

De directeuren zijn enthousiast over de samenwerking. “Het is geweldig dat drie Brabantse ondernemingen de handen in een hebben geslagen. Met deze samenwerking lopen Jumbo, DAF en VDL voorop op de ontwikkelingen van deze transport. Deze elektrische vrachtwagen (e-truck) biedt de wereld vooruitgang op het gebied van de verduurzaming van het goederen- en distributietransport”, zegt directeur Willem van der Leegte van VDL Groep.

Milieuvriendelijk uitgangspunt

Met deze elektrische vrachtwagen willen de bedrijven ook een steentje bijdragen aan het milieu. Van Eerd vindt het belangrijk dat er over het milieu nagedacht wordt. “Met de inzet van deze CO2-neutrale vrachtwagen zetten we een nieuwe stap in het realiseren van ons klimaatplan. We willen uiteindelijk dat 45 procent van onze vrachtwagens elektrisch zijn.”

Opladen

De vrachtwagen kan ongeveer in een straal van vijftig kilometer elektrisch rijden. Bij het distributiecentrum van Jumbo in Vught is ook een oplaadpaal waar de vrachtwagen weer kan opladen. Omdat de vrachtwagen elektrisch rijdt, hoor en ruik je hem niet.

De vrachtwagen wordt nu getest. VDL, DAF en Jumbo gaan daarna verder kijken of ze nog meer elektrische wagens kunnen inzetten.