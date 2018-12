Flink aan het doorzakken op de kerstborrel? Met de anti-katerpil kun je morgenochtend weer pieken

De feestelijke bedrijfsborrel wordt meestal afgetrapt om een uurtje of vijf. Inderdaad het tijdstip waarop je wel een stevige maaltijd kunt gebruiken. Los van wat lauwe bittergarnituur, zoute pinda's en kale kaasblokjes, wordt de hongerige maag dus niet echt gestild.

Sauvignon Blanc

Door het ontbreken van een essentiële bodem komen de Sauvignon Blanc en de vaasjes bier toch echt wel harder binnen dan normaal. En hoewel wij in het bourgondische zuiden best wel tegen een stootje kunnen, melden medewerkers zich de dag na de bedrijfsborrel toch regelmatig ziek vanwege een 'zwaar hoofd'.

Volgens Niels Pesser nemen veel bedrijven dit jaar geen risico en hebben ze de tabletten in grote hoeveelheden besteld. "Deze maand zien we een verdrievoudiging. De pillen worden aan werknemers gegeven tijdens kerstborrels en kerstdiners met de boodschap: drink zeker niet te veel, maar als je wat drinkt, zorg dan dat je morgen weer fris en fruitig op het werk verschijnt."

Groene thee

De tablet, genaamd Zober!, bevat een geconcentreerde vorm van zuivere groene thee zonder cafeïne. Dat stofje zorgt ervoor dat je, na een avondje doorzakken, goed doorslaapt en de afbraakproducten van alcohol versneld afbreekt. De pil kwam vorig jaar op de markt nadat de bedenkers uit Hoeven een studie naar de anti-katerpil deden.

De anti-katerpil Zober!

Overigens werd de werking van de pil maandagavond nog in twijfel getrokken door het consumentenprogramma Radar van AVROTROS. Zo zou de verslaggever na tig biertjes en wat glaasjes Sambuca geen verschil hebben gemerkt tussen een placebo en de Hoevense tablet.

Te weinig pillen

Maar Pesser stelt dat de verslaggever in dit geval voor het experiment te weinig pillen heeft genomen in verhouding met de eenheden alcohol die in korte tijd zijn genuttigd. "De pil is met name gemaakt voor mensen die niet excessieve hoeveelheden alcohol drinken."

Bovendien willen de uitvinders van de pil ook waarschuwen voor alcoholgebruik. Pesser: "Als wij de negatieve werking van alcohol, het katergevoel, helemaal weg zouden nemen dan zou je daarmee mensen ook kunnen stimuleren om meer alcohol te drinken en dat willen wij niet." Overigens ziet Pesser de tevredenheid over de wonderpil ook terug in de bestellingen van terugkerende klanten.

Houd het vredig!

Wetenschappelijk onderzoek of niet, soms moet je er ook een beetje in geloven. De student geneeskunde sluit niet uit dat daarin ook een deel van het effect zit. "Als je er in gelooft en je hebt er een wat langere kerstborrel opzitten dan misschien gebruikelijk voor je is, dan kan het een uitkomst zijn."

Volgens de ontwikkelaars van Zober! is het nog altijd beter om tijdens de kerstborrel wat minder te drinken om een kater te voorkomen. Een 'vredige relatie' onderhouden met je werkgever past natuurlijk bij een mooie kerstgedachte. Proost!