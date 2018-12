De Rooi Pannen is weer het beste mbo in Brabant

TILBURG - De Rooi Pannen is de beste mbo-opleiding van Brabant. De studieresultaten zijn goed, studenten zijn tevreden en de aansluiting met het bedrijfsleven is uitstekend. Dat blijkt uit het juryrapport van de Keuzegids Mbo 2019. Na het Hoornbeeck College is De Rooi Pannen ook de beste mbo-opleiding van Nederland.

De Rooi Pannen heeft met opleidingen in Tilburg, Eindhoven en Breda zo'n 7700 leerlingen in mbo-studies op het gebied van handel, horeca, toerisme & vrije tijd, vormgeving en marketing & evenementen. Die opleidingen worden dus gewaardeerd.

'Onze leerlingen zijn gewild'

"Het mooiste is de waardering die we van onze eigen leerlingen krijgen", zegt bestuursvoorzitter Tiny Pheninckx. "De leerlingen beoordelen onze school altijd erg goed. Daarnaast halen onze leerlingen relatief snel hun diploma en zijn ze gewild in de praktijk. Een heel groot aantal heeft na school meteen een passende baan."

Winkelcentrum De Rooi Pannen

De Rooi Pannen doet er alles aan om de leerlingen voor te bereiden op de praktijk. Om ervaring op te doen is er bijvoorbeeld een eigen hotel, restaurants en zelfs Winkelcentrum De Rooi Pannen in Tilburg. Met winkels en een heuse supermarkt in eigen beheer, mede gerund door leerlingen.

"Dit is echte praktijk in eigen huis. Hier worden de kneepjes van het vak geleerd. Er wordt hier een klein beetje door ons over de schouders van de leerlingen meegekeken, maar het functioneert als een echte supermarkt, met wekelijks zo'n 9000 klanten."

'Hierna een goede baan'

Bij de leerlingen zelf wordt het eervolle nieuws over hun school stoïcijns ontvangen. "Vorig jaar waren we toch ook de beste van Brabant?", aldus een leerling-kok die zich opmaakt voor een nieuwe schooldag. "Maar dit is inderdaad wel een hele goede school. Je wordt goed ondersteund en begeleid en ik denk dat ik daardoor aan een goede baan kom na mijn opleiding. Daar ben ik helemaal niet bang voor."