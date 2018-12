Huub en Anny hebben 700 kerstballen: 'Het is een verslaving'

Of het niet wat veel is? “Nee hoor, ooit hadden we er 1200”, lacht Anny. Vol trots loopt ze met haar man Huub langs de collectie. Haar ogen beginnen te glinsteren. “Je wordt er gewoon zo blij van. Ook maken we er veel mensen blij mee. Het is gewoon verslavend.”

Alles weg

Wie denkt dat Huub en Anny de verzameling in jaren hebben opgebouwd, heeft het mis. “Dit is over een paar maanden allemaal weer weg”, lacht Anny. Het stel ‘handelt’ namelijk in de kerstballen via Marktplaats. Van het geld dat ze ervoor krijgen, kopen ze weer andere ballen. De winst gaat naar het goede doel: arme mensen in Bulgarije.

Het stel ging vroeger altijd op vakantie naar het land. Ze konden het niet aanzien dat er daar mensen zijn die in armoede leven. En dus gingen ze als hobby spullen verkopen. Het begon met antiek porselein uit Frankrijk, maar al snel kwam de liefde voor de kerstbal. Nu haar man enkele herseninfarcten heeft gehad, gaan ze niet meer. Toch zamelen ze nog altijd geld in: de winst van de kerstballen gaat nog altijd naar het land. Huub: "Zo betalen we meubels, opleidingen of medicijnen."





Bekijk de video en lees verder.

Slapeloze nachten

En als er dan weer een lading wordt bezorgd, heeft Anny soms slapeloze nachten. “Dan begint mijn hart sneller te kloppen. Iedere bal die je uitpakt is weer een verrassing. Dat is zo mooi!”



Welke bal nu het mooist is? "De oudsten vind ik het mooist", zegt Anny, wijzend naar ballen met een deuk erin. "Sommigen komen uit de jaren '20. Die zijn nergens meer te krijgen."



Plotseling gaat de deurbel weer: nog een koper. "Het leukst is gewoon het contact met de mensen. We zijn lekker bezig en we gaan niet achter de geraniums zitten. Daar doen we het voor."