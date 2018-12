Drugslab in woonwijk Hoeven: verdachte vrijgelaten

BREDA - Pillen, ghb, speed, postpakketjes. Dat vond de politie deze herfst in een garage in Hoeven. Dinsdag was de eerste openbare zitting met de verdachte. En de rechtbank liet hem vrij, ook met de kerstdagen in het vooruitzicht. Uit 'lankmoedigheid' noemde de rechtbankvoorzitter de beslissing.

De politie kwam het drugslab aan de Bovenstraat in Hoeven eind september bij toeval op het spoor. Bewoner Hans V. (37) werd gearresteerd en zit sindsdien in de cel.

In de garage aan zijn huis stonden grondstoffen voor ghb, waaronder velgenreiniger. Specialisten van de politie vonden ook emmers waarin de drugs gemaakt werden.

Drie beschuldigingen op de aanklacht

Hij wordt officieel verdacht van ghb-productie en handel. En het bezit van twee kilo amfetamine (speed) en twee liter ghb. Bovendien had hij 2250 xtc-pillen in zijn huis. Het OM verdenkt hem ook nog van witwassen. Hij had 13.000 euro in bezit. "Ik heb een hele tijd in bitcoins gehandeld en kreeg geld voor het opslaan van de spullen die gevonden zijn".

Hans V. zweeg tot nu toe bij de politie. De Hoevenaar ontkent dat het drugslab van hem was. "Stomme contacten", noemde hij het voor de rechter dinsdagmiddag. En die drugs en het lab? "Niet van mij". Hij deed het voor het geld, vertelde hij, na zware jaren en scheiding van zijn ex. Dat kostte hem 22.000 euro uit eigen zak. Namen noemen is hij niet van plan omdat hij bang is dan nog verder in de problemen te komen.

In zijn telefoon vond de politie veel berichten die volgens de rechtbank 'duiden op handel' en op 'aantallen enzo'.

Drugspakketjes of knutsel-karton?

Opmerkelijk was ook een flinke voorraad postpakketjes die de Hoevenaar had. De politie had bij de inval al meteen het vermoeden dat ze ware bedoeld om drugs mee te versturen. Maar Hans V. ontkende dat en zegt dat het voor te knutselen was. "Ik heb een zoontje. Ik lijm ze aan elkaar voor carnaval."

De advocaat vroeg om vrijlating. Detentie maakt veel indruk. "Hij heet zijn lesje geleerd", zei zijn advocaat. Ook wil hij zijn zoon van negen kunnen verzorgen. Die woont sinds de arrestatie bij opa en oma. De verdachte is intussen zijn baan kwijt en wil weer een inkomen omdat hij anders zijn huis niet meer kan betalen.

De rechtbank toonde begrip voor zijn persoonlijke belangen en ging akkoord met vrijlating. Ook omdat er nog geen datum is voor een inhoudelijke behandeling. Hij heeft wel strenge voorwaarden meegekregen. Hij mag geef misdrijven plegen, moet zich melden bij de reclassering en moet zo snel mogelijk werk vinden en ook verplicht meewerken aan politieverhoren en rechtbankzittingen over zijn zaak.

Barbeque's

Het (technisch) onderzoek in deze zaak is intussen nog in volle gang. 13 maart is de volgende zitting.

Ook de beschuldiging van de gestolen barbeque's ligt er nog steeds en komt mogelijk later voor de rechter.

GHB (gamma-hydroxyboterzuur) is momenteel weer volop in het nieuws door de documentaireserie op televisie van Tygo Gernand.

De serie krijgt goede kritieken.