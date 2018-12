De mistletoe is razend populair, op naar Moergestel voor geluk en liefde

Hoe het komt dat maretakken alsmaar populairder worden, weet niet Michiel niet precies. "De mistletoe komt in steeds meer kerstliedjes voor, dat wel. En ik heb het idee dat mensen steeds meer geld uitgeven aan kerst."



Bucketlist

Samen met zijn vrouw Suzanne runt hij de kwekerij. Klanten kunnen er een bosje maretakken kopen, maar eventueel ook een hele boom. "Er zijn veel fruittelers die de takken verkopen, maar het kopen van bomen kun je volgens mij alleen hier", vertelt Michiel trots.

Maar wat maakt de plant nu precies zo bijzonder? "Mare betekent heks. Volgens de legende zou de maretak het kwaad weren en geluk en liefde aantrekken. Mensen willen de plant daarom graag in hun buurt hebben", aldus Suzanne. "Of het nou gaat om een bosje hangend boven de deurpost, of een boom achterin de tuin. Voor sommige plantenliefhebbers is het onderdeel van hun bucketlist: het hebben van zo'n boom in de achtertuin."

In de oksels

Anderen gebruiken de takken als versiering voor hun huis rond de kerst of ter decoratie van een bruiloft. Zo ook Willem. Hij is speciaal vanuit Rotterdam naar Moergestel gereden. "De maretak is symbolisch op de bruiloft. Het is echt iets bijzonders, iets unieks." Willem heeft flink moeten zoeken naar een flinke bos verse maretakken. "Zo'n hele grote struik vindt je niet overal."

Het wel heel bijzondere takje groeit in de ‘oksels’ van zijn gastheer: de appelboom. "De maretak groeit als een half-parasiet op de boom. Hij wortelt zich in de appelboom, zodat hij het sap kan gebruiken", legt Suzanne uit. De maretak groeit tot hoog in de boom en krijgt dus water en mineralen van zijn gastheer.

Vruchtbaarheid

Rond de kerstdagen hebben Suzanne en Michiel het heel erg druk. "Vanaf november begint het al, dan stopt Michiel met zijn hovenierswerk." In de toekomst hoopt het echtpaar fulltime bezig te zijn met de kwekerij. "Het zal nog een paar jaar duren, maar het zou wel een droom zijn."

Laten we hopen dat de mysterieuze takken het Rotterdamse bruidspaar veel liefde en geluk gaan brengen. En misschien nog wel meer dan dat.. “Ik geloof dat de bruid er vruchtbaar van wordt, maar ik weet het niet zeker", lacht Willem. Met een grote bos maretakken op de bijrijdersstoel rijdt hij tevreden terug naar huis.

