Problemen met online bestellen bij Jumbo, kerstdrukte op het web

VEGHEL - Het duurt nog een week voordat het Kerstmis is, maar we doen nu al massaal boodschappen voor de feestdagen. Online zorgt dat voor problemen bij Jumbo, op Twitter en Facebook klagen mensen dat ze geen bestelling kunnen plaatsen. Het lukt sommige klanten al drie dagen niet om verbinding met de server te maken.

Vorig jaar waren alle bezorgmomenten rond de feestdagen snel volgeboekt, reden dat klanten hun boodschappen nu een week vooraf al proberen te bestellen. "Online is er sprake van een enorme groei van het aantal bestellingen ten opzichte van vorig jaar. Dit vraagt veel van onze systemen die op piekmomenten soms trager of minder goed werken", aldus de supermarkt die haar hoofdkantoor in Veghel heeft.