Inspiratie voor kerstdiner: souschef van restaurant O&O laat zien hoe je stergerecht gemaakt

Deze Japanse Hamachi is een eigen recept van het restaurant, zo vertelt Bunt. "We hebben zelf geëxperimenteerd met de smaken en hoe het eruitziet." Er wordt altijd gezorgd voor een kleurrijk geheel. "De bloemen maken het mooi af. Hiervoor kun je zelfs viooltjes nemen, als het maar mooie kleuren heeft, naast alle groentinten." Zelfs verschil in temperatuur speelt bij het recept een rol: midden op de tartaar ligt een 'bonbon uit de vriezer'.

Bekijk in de video hoe het gerecht wordt bereid.

LEES OOK: Van afhaalchinees naar Michelinster: het gebeurt bij Restaurant O&O

Ingrediënten

Voor wie nog geen kerstproviand heeft aangeschaft en thuis wil experimenteren met het sterrengerecht, geeft de chef een lijst met de ingrediënten, die je volgens hem bij de meeste toko's kan bestellen.

In de Japanse Hamachi zit olijfolie, mosterd, groenten, bieslook, zout, kiam chai, wosum, ponsu vinaigrette, appel en rettich. De garnering bestaat uit allerlei groenten en kruiden, schijfjes rettich en appel, lavasolie en oestercrème. In de wokolie is de 'shiso leaf tempura' krokant gemaakt. Die werd op smaak gemaakt met algenpoeder. De ijspastille bevat oester, komba crumble en tempurastukjes.

Eigen teelt

De chefs van het restaurant staan niet alleen maar in de keuken. Een aantal vruchten en kruiden in het gerecht komt uit een eigen kas. "We telen ze zelf, want dat vinden we leuk. Verser worden ze niet", zegt Bunt trots. "Je hebt nog meer feeling met het product en het zorgt voor een beetje extra affiniteit met wat je doet. En het resultaat is ook nog eens mooier."