Is vuurwerk kopen in Baarle-Hertog zonder risico, nu de politie vooral jaagt op Pools vuurwerk?

“Ik kan niet zeggen dat er minder politie is. De controles stelden al jaren niet zoveel voor, maar ik ben wel blij dat de focus meer op Polen is gericht”, zegt Jeroen Cornelissen van Dolfijn vuurwerk in Baarle Hertog. Vorige week maakte het OM bekend dat een aantal Poolse webshops uit de lucht waren gehaald en dat de tweeduizend Nederlanders die daar een bestelling hadden geplaatst vervolgd gaan worden.

Belgisch vuurwerk heeft het CE-keurmerk

Ondanks dat de politie vooral jacht lijkt te maken op de online vuurwerkhandel met Polen is en blijft het kopen van Belgisch vuurwerk ook illegaal. “Er is wel een belangrijk verschil”, zegt Jeroen Cornelissen. “Het Belgisch vuurwerk dat wij en de anderen hier in Baarle verkopen draagt een CE-keurmerk, een Europees keurmerk. Bij vuurwerk dat je in Polen aanschaft is dat niet altijd het geval. Het Belgisch vuurwerk is daarmee wel een stuk veiliger.”

Geen last van de Polen

De afgelopen jaren werd er meer en meer vuurwerk online gekocht bij Poolse webshops. In Baarle-Hertog hebben ze niet echt last gehad van die online concurrentie. “Het is toch een ander slag mensen dat vuurwerk online kocht in Polen. Liefhebbers die naar Baarle-Hertog komen, komen toch echt voor het Belgische vuurwerk.

Hollanders kunnen ook legaal Belgisch vuurwerk kopen

De piek van vuurwerkkopers verwachten ze in Baarle net na de Kerst. “Wie het nu koopt is illegaal bezig”, zegt Jeroen, “Maar in de laatste drie dagen van het jaar is het niet illegaal om hier vuurwerk te kopen, maar je mag dan alleen vuurwerk kopen dat ook in Nederland te koop is. Het zware vuurwerk mag je officieel dan niet kopen. In België mag dat wel.”