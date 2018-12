Deel dit artikel:













Jumbo in Veldhoven weer overvallen, politie zoekt gewapende dader Foto: Hans van Hamersveld.

VELDHOVEN - De Jumbo in het Citycentrum van Veldhoven is dinsdagavond rond kwart voor negen overvallen. De dader is een gewapende blanke man. Hij is er met een onbekende buit vandoor, volgens de politie.

Geschreven door Malini Witlox

De Jumbo was nog open tijdens de overval, onduidelijk is hoeveel klanten er binnen waren. De dader had een zwarte jas aan en een zwarte muts op. Hij droeg een broek met camouflagepatroon en had deze een witte tas bij zich. Na de overval is de man weggerend in de riching van de Bossebaan. Hij is een jaar of dertig oud. Dezelfde Jumbo werd in november ook al overvallen. De dader bedreigde het kassapersoneel toen met een mes.