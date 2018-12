Belgische kernreactoren Doel langer uitgeschakeld

DOEL - Twee van de vier reactoren van de kerncentrale in het Belgische Doel zullen langer zijn uitgeschakeld dan eerder werd gezegd. Exploitant Engie Electrabel meldt dat Doel 2 buiten dienst zal zijn tot 28 januari en Doel 1 tot 15 maart volgend jaar.

Eerder was er nog sprake van dat de reactoren in oktober weer opgestart werden, maar dat werd uitgesteld. Doel 2 zou volgens de nieuwe planning in december weer zou opstarten en Doel 1 eind januari.

De reactoren liggen voor langere tijd stil voor complexe werkzaamheden. De reactoren zijn in onderhoud, omdat het de bedoeling is dat ze langer in gebruik blijven dan oorspronkelijk gepland. Bij een inspectie van reactor 1 bleek dat er iets moest gebeuren aan het reservekoelwatersysteem. Uit voorzorg wordt nu ook het systeem van reactor 2 aangepakt.

Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid van de centrale in de buurt van Antwerpen. Een petitie om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten werd 388.000 keer ondertekend. De kerncentrale kamp al een paar jaar met problemen. In augustus werd Doel 4 nog stilgelegd omdat er betonrot werd geconstateerd.