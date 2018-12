Blijdschap en opluchting bij Willem II: ‘Je kan het eigenlijk alleen maar fout doen’

“Je kan het eigenlijk alleen maar fout doen”, zegt Aras Özbiliz stellig. De aanvaller scoorde zelf op fraaie wijze. Het was zijn eerste officiële treffer op de Nederlandse velden sinds 26 februari 2012. "Als je wint is het normaal, maar als je verliest..."

"Op papier moet je eigenlijk winnen", vervolgt de voorhoedespeler zijn verhaal. "Als je dezelfde intensiteit levert als de tegenstander, moet je beter zijn. Maar je moet het toch maar even doen. Als de klutsbal na twee minuten valt, krijg je misschien een andere wedstrijd. In de competitie hebben we dat meegemaakt. Dan krijg je het lastig. We gaan nu met een lekker gevoel naar zondag toe."

Bekijk de video en lees daarna verder.

'Kort blij zijn'

Zondag staat de wedstrijd tegen FC Emmen op het programma, het laatste duel van 2018 voor Willem II. Donis Avdijaj is al met die wedstrijd bezig. “Vooraf wisten we dat we deze wedstrijd normaal gesproken gewoon moeten winnen. We hebben gedaan wat we moesten doen. We mogen kort blij zijn, maar we moeten ons eigenlijk meteen focussen op de wedstrijd tegen FC Emmen.”

LEES OOK: Willem II bereikt kwartfinale KNVB-beker via simpele overwinning tegen AFC

Avdijaj, die bij zes van de acht bekergoals van Willem II betrokken is geweest, hoopt weer op een op papier mindere tegenstander in de kwartfinale. “Dat zou fijn zijn. We zijn blij dat we bij de laatste acht zitten. Als we ver willen komen, moeten we iedereen kunnen verslaan. Maar hopelijk hebben we wat geluk bij de loting.”

Voor Avdijaj zegt de overwinning op AFC weinig. Als Willem II zondag niet wint van Emmen, dan gaat hij met een slecht gevoel de feestdagen in. "We moeten met beide voeten op de grond blijven staan, denken aan FC Emmen."

Gunstige loting

Trainer Adrie Koster zag punten die beter moeten, maar over het algemeen was hij na afloop wel tevreden. “Je hebt een hoop te verliezen. We hadden een korte voorbereiding op deze wedstrijd, terwijl de tegenstander hier al maanden naar toeleeft. Ik vind de manier waarop we spelen belangrijk, maar het belangrijkste is dat we in de koker zitten.”

Een grote tegenstander of net als in de vorige drie bekerduels een opponent uit een lagere divisie, Koster heeft een duidelijke voorkeur. "Laten we maar zo doorgaan. Het gaat er om dat je iedere keer probeert een ronde verder te komen. Ik hoop dat we een gunstige loting hebben. Het is geen garantie dat je gaat winnen, maar de kans is dan wat groter.”