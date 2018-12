Vandaag is de dag, Rambo wordt 20 jaar: 'Hij gaat nog elke dag mee op de vrachtwagen'

Hoe het kan dat zijn hondje al zo oud is, weet William ook niet. Maar misschien helpt het ritueel waar Rambo al 20 jaar een onderdeel van is wel: elke dag gaat hij met zijn baas mee naar de zaak, een keukenbedrijf voor de horeca, en wandelt hij vrolijk rond in Herpen. "Hij heeft nog nooit een dag overgeslagen, nooit."









Mee in de zak

"Toen hij acht weken oud was, ging hij al mee in de zak van mijn jas, en tot nu toe gaat hij trouw elke dag mee", vertelt William. Daar aangekomen maakt Rambo altijd een wandelingetje door het dorp. "Het rondje is wel steeds korter geworden, maar toch. Zodra ik mijn schoenen pak, staat hij kwispelend bij de deur."

"Na een half uur wandelen door de wijk komt meneer weer terug en staat hij blaffend bij onze loods dat hij binnen wil", gaat Bouman verder.

Mee in de vrachtauto

Maar daar blijft het niet bij, de hond gaat ook mee naar klanten. "Vervolgens gaat Rambo mee in de vrachtauto om spullen rond te bezorgen bij de klanten." Een actieve hond dus!









Goed fit

Uiteraard heeft Rambo inmiddels wel wat gezondheidskwaaltjes. "In één oog heeft hij staar, en hij hoort wat slecht. Hij takelt wel een klein beetje af hoor", vertelt William.

Maar hoe wordt een Jack Russel zo oud, wat is het geheim van Rambo? Bouman: "Ik denk dat de vrijheid wel goed voor hem is." Dat zou zomaar eens zijn respectabele leeftijd kunnen verklaren.