3FM-dj's worden met worstenbroodjes onthaald in Brabant tijdens actie voor Serious Request

STERKSEL - 3FM-dj’s Jorien Renkema en Rob Janssen zijn woensdagochtend vroeg onze provincie binnengelopen. Dat doen ze voor de actie Serious Request. ”Heel Maarheeze was uitgelopen. Er stond een dweilorkest en een sambaband klaar. En de dorpskroeg had speciaal een barista laten komen om verse koffie voor ons te maken. Echt hartverwarmend”, vertelt Jorien.

“Ik zei op de redactie van 3FM dat we in Brabant met een dweilorkest onthaald zouden worden, maar dat geloofden ze daar niet zo. Toch stond er één klaar om halfzes”, vertelt Rob. “Het ontvangst was echt geweldig hier, toen we de grens passeerden stonden ze meteen klaar met worstenbroodjes. Dat was echt geweldig”, voegt Jorien eraan toe.

In totaal lopen er drie teams met 3FM-dj’s door het land. Rob en Jorien lopen in een week van Weert naar Utrecht. Hun tocht trekt voor een groot deel door Brabant. De dj’s komen deze week nog door steden als Eindhoven en Tilburg. En ze lopen natuurlijk door een groot aantal dorpen. Bekijk hier de route die Rob en Jorien door Brabant afleggen.

Pijntjes

Rob en Jorien begonnen woensdagnacht om drie uur aan hun Lifeline. Dat deden ze in Weert. Rond vijf uur gingen ze de grens met Brabant over. Na ruim drie uur lopen beginnen de dj’s hun voeten te voelen. “Het is best wel zwaar”, vindt Jorien. “In het begin van de nacht zat ik vol adrenaline en was ik een soort kwispelende puppy. Maar mijn voeten beginnen nu wel echt zeer te doen.”

Ook Rob begint wat pijntjes te voelen. Vooral in zijn rug. “Er hangen mobiele radiostudio's op onze ruggen, die in totaal acht kilo wegen. Daar zitten audio- en videosystemen in en hangen twee camera’s aan, zodat we live te volgen zijn. Maar we hebben niets te klagen, als je kijkt naar de mensen waar we het voor doen. De mensen in Afrika hebben echt helemaal niks.”

Doelen

Serious Request zamelt dit jaar geld in voor drie doelen, in het verleden was dat maar één doel. Noodhulp bij oorlog en conflicten is één van de doelen. “In een reportage van mijn collega Frank zag ik dat er mensen zijn die een bakje eten hebben waar ze met een heel gezin een paar dagen van moeten leven. De kinderen waren zwaar ondervoed. Dus we mogen eigenlijk niet klagen over pijn in onze rug.” De andere twee doelen zijn bescherming tegen natuurgeweld en reanimatie in Nederland.

Rob en Jorien roepen de mensen op om ze zoveel mogelijk te komen steunen de komende dagen. “En als je een dweilorkest bent of kent, word dan een Serious dweilorkest en kom langs de route toeteren.”