Boeren lopen boos weg uit gesprek met minister over fosfaatrechten: 'We gaan een klacht indienen'

DEN HAAG - Boeren van actiegroep Innovatief uit de Knel zijn woensdagmorgen weggelopen uit een gesprek met Carola Schouten omdat ze het totaal niet eens zijn met de minister van Landbouw. De actiegroep gaat een klacht indienen bij de Europese Commissie over de manier waarop Nederland omgaat met de Europese regels rondom het fosfaatrechtenstelsel.

De minister bleek onlangs fosfaatrechten, die boeren nodig hebben voor hun koeien om de schadelijke uitstoot van mest te beperken, vergeven te hebben aan vleesveehouders. Dat steekt de melkveesector, want voor boeren die in deze branche werken zou geen ruimte meer zijn om fosfaatrechten uit te delen.

Het gesprek was bedoeld om alle cijfers over die vergeven fosfaatrechten nog eens op een rij te zetten. Naast vier leden van de actiegroep waren ook de minister, het CBS en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanwezig. Het overleg werd vorige week door Schouten toegezegd, nadat een grote groep boeren kwam protesteren bij een debat over het mestbeleid in de Tweede Kamer.

Klacht

“We zijn het niet eens met de standpunten van de minister”, zegt voorman Henk Anthonissen uit Leende tegen Omroep Brabant kort nadat de groep uit het overleg stapte. “Zij blijft volhouden dat aan bepaalde vleesbedrijven fosfaatrechten mogen worden toegezegd, terwijl Europa zegt dat die rechten alleen zijn bedoeld voor melkveebedrijven. We gaan nu een klacht indienen bij de Europese Commissie over de manier waarop Nederland omgaat met de Europese regels rondom het fosfaatrechtenstelsel.”

Knelgevallen

Veel veehouderijen zijn in de financiële problemen gekomen door milieuregels die het ministerie van Landbouw vaststelde nadat er fors was geïnvesteerd in nieuwe stallen en koeien. Door die regels moesten boeren ineens afstand doen van een aantal koeien, omdat er anders via de mest te veel fosfaat werd uitgescheiden. Er zijn in Brabant en de rest van Nederland honderden van dit soort knelgevallen.

Het debat over het mestbeleid gaat woensdagmiddag om vier uur verder. Partijen mogen dan moties indienen. Innovatief uit de Knel hoopt dat partijen de minister via moties kunnen bewegen om het totale fosfaatrechtenstelsel op te schorten. “Ook hopen we dat sancties op boeren die te veel vee hebben worden uitgesteld totdat onze klacht bij de Europese Commissie is afgehandeld.”