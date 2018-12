TUF Recycling dumpt illegaal kunstgrasvelden in Gelderland

DONGEN/MAASDRIEL - TUF Recycling uit Dongen heeft op twee plekken in Gelderland illegaal kunstgrasvelden op laten slaan. Het gaat om locaties in Hedel en Velddriel, beide in de gemeente Maasdriel, net over de grens bij Den Bosch. De gemeente Maasdriel bevestigt dat er op de twee locaties kunstgras ligt opgeslagen. Eerder bleek al dat het bedrijf meerdere (milieu)regels aan de laars lapte. In oktober brak een grote brand uit bij het bedrijf.

Het gaat om flinke hoeveelheden illegaal opgeslagen kunstgras. "Er ligt op beide plekken zo'n 2000 vierkante meter, opgestapeld tot 4 meter hoog", zegt een woordvoerder van Maasdriel.

Voor de locaties is geen vergunning afgegeven om de kunstgrasvelden op te slaan. "Toen we de tip kregen dat hier kunstgras lag hebben we de eigenaren meteen een brief gestuurd dat het daar weg moet", aldus de woordvoerder. Voor Kerstmis moeten de locaties dus leeggehaald zijn. "Doen ze dat niet dan leggen we ze een dwangsom op van 30.000 euro per locatie."

Regels overtreden

TUF raakte in september in opspraak na een uitzending van Zembla. Daaruit bleek dat het bedrijf meerdere (milieu)regels aan de laars lapte. Zo zijn de matten op het terrein veel te hoog opgestapeld en liggen er meer matten dan volgens de vergunning is toegestaan. Ook is de bodem op twee plekken verontreinigd.

De gemeente heeft TUF meerdere dwangsommen opgelegd, omdat ze de regels overtraden. Van het totaalbedrag, 100.000 euro, was in oktober nog maar 2000 euro betaald.