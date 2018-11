TUF Recycling moet brandresten opruimen, bodem was al voor vuurzee verontreinigd

DONGEN - Kunstgrasmattenverwerker Tuf Recycling moet van de gemeente Dongen de resten van de brand die op 11 oktober op het terrein woedde opruimen. Gebeurt dat niet binnen een bepaalde tijd, dan ruimt de gemeente de brandresten zelf op en worden de kosten verhaald op het bedrijf. Dat schrijft burgemeester Starmans donderdag in een brief aan de raad. Ook blijkt dat al voor de brand de bodem van het terrein op twee plaatsen verontreinigd was.

Wanneer TUF de boel precies moet hebben opgeruimd voor bestuursdwang wordt toegepast, is niet bekend. "Begin volgende week horen we van de Omgevingsdienst op welke termijn TUF ermee aan de slag moet gaan", vertelt woordvoerder Mark van Rijen van de gemeente. "Dit zal geen vaste datum zijn maar een termijn van bijvoorbeeld maximaal vier weken." Een eerdere procedure van de gemeente voor last onder bestuursdwang op TUF Recycling voor het overtreden van de regels loopt nog.

Brandstichting niet uitgesloten

Het onderzoek naar de brand is nog niet afgerond. Brandstichting kan volgens de politie in ieder geval nog niet worden uitgesloten. Bij een inspectie na de brand zijn volgens burgemeester Starmans verbrande rollen kunstgrasmatten gevonden en een hoeveelheid zand en rubbergranulaat met daarin brandresten en -assen. De beveiliging die na de brand rondom het terrein was ingesteld, is door de gemeente stopgezet.

Bodemverontreiniging

In de brief schrijft de burgemeester ook dat het bodemonderzoek bij het bedrijf aan de Vierbundersweg dat kort voor de brand werd uitgevoerd is afgerond. De bodem blijkt op twee plaatsen verontreinigd te zijn. Op één plek is door vermenging van rubberkorrels en de bovengrond een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. Op een andere plek is een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. Hoe groot de verontreiniging precies is, moet nog worden onderzocht.

Maar de brand van 11 oktober kan ervoor hebben gezorgd dat de bodem ernstiger vervuild is geraakt. Het is volgens de gemeente aan TUF Recycling om zowel vervolgonderzoek op de oude meting als nieuw onderzoek naar de verontreiniging na de brand te doen.

Raadsvergadering

De gemeenteraad legde afgelopen donderdag, 25 oktober de burgemeester het vuur aan de schenen over de situatie rond het recyclingsbedrijf. In die vergadering werd unaniem een motie aangenomen met een oproep aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer om met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in debat te gaan over een structurele oplossing voor de recycling van versleten kunstgrasmatten in Nederland. Die motie is deze week naar de Tweede Kamer en de provinciebesturen van Gelderland en Noord-Brabant gestuurd. Ook de gemeente Barneveld heeft hierover een brief ontvangen, omdat daar ook een kunstgrasrecyclingsbedrijf is gevestigd.