Komt Dongen ooit af van de enorme hoeveelheid kunstgrasmatten?

Op dit moment gebeurt er niets bij TUF. Het bedrijf zit op slot, er loopt een bewaker rond om er voor te zorgen dat niemand het terrein betreedt en de politie doet onderzoek naar de brand. Daarnaast loopt er een procedure vanuit de gemeente voor het opleggen van een last onder bestuursdwang bij het bedrijf. Omdat het bedrijf gesloten is, kan het kunstgras daar niet verwerkt worden.

LEES OOK: Burgemeester Dongen: 'Geen kunstgrasmatten meer naar TUF Recycling'

"TUF en ik kijken duidelijk anders naar recycling. Het proces van TUF is, wat mij betreft, geen recycling. Maar dat is verder niet aan mij", zegt Dennis Andersen van het Deense recyclingbedrijf Re-Match. Hij is een paar keer bij TUF geweest. Re-Match werkt samen met wereldvoetbalbond FIFA om te bekijken of oude kunstgrasvelden zoveel mogelijk gerecycled kunnen worden in nieuwe kunstgrasvelden. "Het is nu niet meer aan TUF", vindt hij.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Dichte hekken bij TUF. Foto: Omroep Brabant

Recycelen is investeren

TUF verzamelt alleen kunstgrasmatten, krijgt daar geld voor, maar recyclet het vervolgens niet. Zo bleek ook uit de uitzending vorige maand van Zembla. "Als je iets goed wil recyclen, moet je investeren. Ik weet niet wat voor investering TUF heeft gedaan, maar we zien geen van hun gerecyclede producten terug de markt op", zegt Andersen. Mocht iemand echt serieuze plannen hebben om zich te melden op de 'kunstgrasrecyclemarkt' dan doet hij er volgens hem goed aan om eerst te investeren in goede machines.

LEES OOK: Een week na de grote brand bij TUF Recycling: wat nu? [7 ANTWOORDEN]

Geld is een belangrijke factor, vindt ook Peter Berkhout. Hij is laboratoriummanager bij de TU Delft. Hij deed jaren geleden voor een kunstgrasfabrikant onderzoek naar een techniek om kunstgras te recyclen. Ze ontwikkelden een zeeftechniek om zand en rubber uit kunstgrasmatten te scheiden. Maar volgens de onderzoeker wordt de techniek van de universiteit niet gebruikt.

Winst

Het kost te veel geld. “Logisch dat veel bedrijven afhaken. Want als je in zo’n grote techniek geld investeert, wil je winst maken.” Volgens Berkhout zijn er in Nederland dan ook geen bedrijven die met succes en winst kunstgrasmatten recyclen, ook TUF niet. Dennis Andersen zegt overigens dat zijn bedrijf wel winstgevend is.

Hij zou dan ook graag een recyclefabriek openen in Nederland. "Ik heb al meerdere malen contact opgenomen met de gemeente Dongen en met de Nederlandse overheid. We wachten nog op hun reactie." Als het aan hem ligt, kan het probleem in Dongen over een jaar zijn opgelost. "Desnoods rijden er trucks met de matten kunstgras naar mijn fabriek in Denemarken. Maar ja, daar moet wel voor betaald worden. En ja, dat transport kost nu eenmaal geld."

Metershoge opgestapelde rollen met kunstgras bij TUF. Foto: Omroep Brabant

Verantwoordelijkheid kunstgrasfabrikanten

Geld. Daar kunnen we in dit verhaal niet omheen. Maar volgens Andersen is er ook een belangrijke rol voor kunstgrasfabrikanten. "Zij moeten nadenken over hoe hun materialen te recyclen zijn." Ook Berkhout vindt dat kunstgrasfabrikanten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Als je een product maakt waarbij het de maatschappij geld kost om er vanaf te komen, dan moet je van te voren al nadenken op welke manier het gerecycled kan worden.” Hij maakt de vergelijking met de glasindustrie van vandaag de dag: “Zij gebruiken tachtig procent van het glas opnieuw en hebben daarin geïnvesteerd.”

Om het probleem nu bij TUF op te lossen heeft burgemeester Marina Starmans van Dongen hulp gevraagd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Volgens Starmans is de problematiek rond het recyclen van kunstgrasvelden namelijk niet een probleem van Dongen, maar van heel Nederland. "De staatssecretaris heeft de gemeente Dongen aangeboden om Rijkswaterstaat (op inhoud) te laten meedenken over oplossingen voor de verwerking van het kunstgras dat op het terrein van TUF ligt opgeslagen", laat een woordvoerder van de staatssecretaris weten.

Afwachten

Of Dongen ooit afkomt van de enorme aantallen kunstgrasmatten, blijft de vraag. In Denemarken zeggen ze de matten goed te kunnen recyclen. In Nederland is het misschien wachten op een bedrijf dat wel écht kunstgras kan recyclen. Tot die tijd is het afwachten of TUF straks bestuursdwang krijgt opgelegd van de gemeente en wat dat voor de enorme berg kunstgras gaat betekenen.

We hebben voor dit artikel ook contact gezocht met een grote kunstgrasfabrikant en met de eigenaresse van TUF Recycling. Van beide bedrijven hebben wij geen reactie gekregen met hun visie op dit probleem.