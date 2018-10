Een week na de grote brand bij TUF Recycling: wat nu? [7 ANTWOORDEN]

Is de oorzaak van de brand bekend?

“Het onderzoek loopt nog”, laat de politie weten. Direct na de brand werd er al snel gesproken dat de brand zou zijn aangestoken. Het was volgens veel Dongenaren té toevallig dat er juist nu, op de avond dat de gemeenteraad over TUF zou spreken, brand was uitgebroken. Burgemeester Marina Starmans liet direct na de brand weten dat ze hoopt dat de oorzaak te achterhalen is, maar ze was hier niet toen zeker van.

Terrein van TUF is afgesloten. Foto: Omroep Brabant

Wat gebeurt er nu bij TUF Recycling?

Heel weinig. Alle poorten van het bedrijf zijn afgesloten met een slot. Ook loopt er een beveiliger rond die ervoor moet zorgen dat niemand het terrein betreedt. Er worden dus nu geen kunstgrasmatten gerecycled of aan- en afgevoerd.

Wel doet de politie op het terrein onderzoek naar de oorzaak van de brand. “Daarnaast zijn er experts die kijken naar de toestand van de loods”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Dongen. In de loods brak donderdag de brand uit. "Zij kijken nu of die loods nog veilig is, of anders eventueel veilig te maken is.”

Metershoge opgestapelde rollen met kunstgras bij TUF. Foto: Omroep Brabant

Zijn er schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand?

Tijdens brand werd al duidelijk dat er geen bijzonder gevaarlijke stoffen in de roetneerslag zaten. Maar of er na de brand ook schadelijke stoffen in de bodem zitten, dat is nog niet bekend. “Veel van het bluswater zit nu nog in de grasmatten. Dat water loopt een keer de matten uit en pas dan weten we of er schadelijke stoffen in de bodem zijn terecht gekomen”, aldus de gemeente. De brandweer doet wel continu metingen, laat de gemeente weten.

Hoe zit het met de dwangsommen die de gemeente aan TUF heeft opgelegd?

Sinds vorig jaar zomer heeft de gemeente Dongen drie keer een dwangsom aan TUF opgelegd. Het bedrijf kreeg deze boetes omdat ze zich niet aan de regels hield. In totaal gaat het om 100.000 euro. "Een ongekend hoog bedrag voor de gemeente Dongen", aldus burgemeester Starmans. Begin oktober laat Dongen weten dat hier tot nu toe slechts een schamele 2.000 euro van is betaald door TUF.

De gemeente wil ook een last onder bestuursdwang op gaan leggen aan TUF. Wat is dat?

Een bestuursdwang is de zwaarst mogelijke maatregel van de overheid om in te grijpen bij een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt. Een bedrijf krijgt dan vaak eerst meerdere waarschuwingen op de problemen op te lossen. Als dat bedrijf dat niet kan, dan gaat de overheid het probleem oplossen. De kosten die daarbij worden gemaakt, zijn dan wel weer voor het bedrijf.

Dichte hekken bij TUF. Foto: Omroep Brabant

Is bij TUF al een bestuursdwang opgelegd?

Nee, nog niet. In het bestuursrecht kost zoiets veel tijd. Op 2 oktober heeft de gemeente Dongen aan TUF laten weten dat er het ‘voornemen’ is om last onder bestuursdwang (ook wel bestuursdwang) op te leggen. TUF heeft de tijd om hier op te reageren en heeft ook nog een zogeheten hersteltermijn. In die hersteltermijn hebben ze de tijd om de problemen te op te lossen.

Normaal staat er een aantal weken voor beide termijnen. De brand van vorige week donderdag gooit letterlijk roet in het eten. Doordat TUF is afgesloten mag niemand het terrein. Ook de mensen van TUF zelf niet. Ze hebben nu dus geen mogelijkheid om het een en ander eventueel te herstellen.

Stel, het komt inderdaad zo ver dat er een bestuursdwang wordt opgelegd. Is daarmee het probleem rond TUF opgelost?

Dat valt heel erg te betwijfelen. Er zijn in Nederland namelijk geen bedrijven die zo veel kunstgrasmatten kunnen recyclen. Ook TUF deed dit namelijk niet zelf, maar liet de matten in België recyclen. Burgemeester Starmans heeft daarom een brief naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven gestuurd (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) waarin ze om hulp vraagt bij het aanpakken van problemen rondom het recyclen van kunstgrasmatten. Dat is volgens Starmans niet alleen een probleem van Dongen, maar van heel Nederland.