Blussen grote brand in Dongen kan nog dagen duren: 'Maar geen gevaarlijke stoffen in roetneerslag'

Kijk hier de extra nieuwsuitzending terug:





LEES OOK: 'Dit kan geen toeval zijn', Zembla-journalist over brand bij TUF in Dongen

Burgemeester Marina Starmans liet donderdagnacht in een verklaring, gericht aan de inwoners van de gemeente Dongen, weten dat er nu sprake is van een 'smeulende brand'. "Het NL-alert is opgeheven. De brandweer heeft voorkomen dat de brand vanuit de loods kon overslaan naar kunstgrasmatten in de buitenruimte en naar andere bedrijven. De brand heeft grote zwarte rookwolken, stank en neerslag van roet veroorzaakt. Een eerste meting door de brandweer geeft aan dat de neerslag niet anders is dan bij andere, reguliere branden. Er is geen sprake is van bijzondere gevaarlijke stoffen in de roetneerslag."

'Ramen en deuren dicht'

Starmans vroeg omwonenden donderdagavond uit voorzorg ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Sportclubs die zijn gevestigd langs de Kanaaldijk, in de buurt van TUF, werd geadviseerd die avond niet te gaan sporten. Volgens Starmans is de brand ontstaan in de loods van de kunstgrasverwerker.

Marieke van Wijk van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voegde hier aan toe dat de brandweer donderdagavond laat nog niet in de loods kon komen. Hierdoor kon de brandweer geen exact beeld van de situatie krijgen. Volgens haar collega Vincent Baartmans deed zich de bijzondere omstandigheid voor dat allemaal rollen kunststofgrasmatten in brand waren gevlogen. Baartmans: "Dat zijn grote stapels en erg moeilijk uiteen te trekken." Bluswagens uit de hele regio werden ingezet om het vuur te bestrijden. Er werden onder meer elf tankautospuiten, drie hoogwerkers en twee schuimblusvoertuigen ingezet.

LEES OOK: Zeer grote brand bij TUF Recycling in Dongen, NL Alert verstuurd [VIDEO]





In beslag genomen

De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. De rook trok over Dongen en de snelweg A59 richting Geertruidenberg. Zelfs in Gorinchem waren dikke, zwarte wolken te zien. Iets voor elf uur 's avonds was de brand onder controle.



De brandweer en de politie hebben donderdagavond een deel van de administratie van het bedrijf veilig kunnen stellen.

Dwangsommen en afspraken niet nagekomen

Juist donderdagavond zou de gemeenteraad over TUF praten, maar die raadsvergadering werd te elfder ure geschrapt. Het bedrijf kreeg dwangsommen opgelegd, omdat TUF allerlei afspraken niet zou zijn nagekomen. De gemeente heeft onlangs een deurwaarder naar het bedrijf gestuurd, omdat het de dwangsommen niet wil betalen.

Dat juist deze donderdagavond brand uitbrak, is volgens veel omwonenden daarom 'wel heel toevallig'. "Ja, die verhalen heb ik ook gehoord", reageert Baartmans.

Burgemeester Starmans laat weten dat de brandweer nog enkele dagen ter plaatse blijft voor laatste werkzaamheden en controles. "Vanaf nu richten we onze speciale aandacht op de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de gevolgen zijn."

LEES OOK: 'Dit kan geen toeval zijn', zegt Zembla-journalist over brand bij TUF in Dongen