'Brandstichting kan nog niet worden uitgesloten', oorzaak van brand bij TUF Recycling niet bekend Meteen na uitbreken van de brand bleek wel hoe groot het was (foto: Erik Haverhals/FPMB)

DONGEN - Het is nog niet bekend wat de grote brand bij TUF Recycling in Dongen heeft veroorzaakt. "Brandstichting kunnen we daarom ook nog steeds niet uitsluiten", zegt een woordvoerder van de politie. Op donderdag 11 oktober brak er een grote brand uit in de loods op het terrein van TUF.

Geschreven door Christel van der Meer

Er is nu dus nog geen duidelijkheid over wat de brand wél heeft veroorzaakt. "Maar wel is duidelijk dat de brand niet is ontstaan door kortsluiting of broei", zegt de woordvoerder. Onderzoek duurt nog weken

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand van anderhalve week geleden zal volgens de politie nog weken duren. Burgemeester Marina Starmans liet direct na de brand weten dat ze hoopt dat de oorzaak te achterhalen is, maar ze was hier toen niet zeker van. LEES OOK: Een week na de grote brand bij TUF Recycling: wat nu? [7 ANTWOORDEN] Het tijdstip van de brand deed veel Dongenaren de wenkbrauwen fronzen: juist díe donderdagavond zou de gemeenteraad over de situatie bij Dongen spreken. Het bedrijf lag al langere tijd onder een vergrootglas, omdat het milieuregels had overtreden en de opgelegde dwangsommen, die opliepen tot 100.000 euro, niet betaalde.