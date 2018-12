Dit moet je weten over Jim Long, de eerste WK-tegenstander van Benito van de Pas

TILBURG - Benito van de Pas speelt vrijdag zijn eerste wedstrijd op het WK darts. Tegenstander van Big Ben is de Canadees Jim Long, die als qualifier in de eerste ronde te sterk was voor Mickey Mansell.

Long won zaterdag 15 december van Mansell, door die zege is hij nog ongeslagen op het WK. Voor de vijftigjarige Canadees was het zijn debuut op het grootste toernooi van het jaar. Ondanks het feit dat hij al sinds 2009 aangesloten is bij de PDC, gooide hij nog geen wedstrijd op een Major-toernooi.

Indrukwekkend was zijn eerste partij op het WK overigens niet. Long, die zijn wedstrijden normaal gesproken allemaal in Noord-Amerika gooit, eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 75,33 per drie pijlen en scoorde 41 procent op zijn dubbels.

Van pool naar darts

Op negentienjarige leeftijd begon Long per toeval met darten. “Op een avond ging ik naar mijn lokale kroeg om te poolen. Iedereen speelde darts en ze kwamen een speler tekort. Toen heb ik meegedaan. Ik moest pijlen lenen.”

Vanaf dat moment speelde het dartbord een grote rol in het leven van Long, maar professional werd hij in al die jaren niet. En dat zal hij voorlopig ook niet worden. De rechtshandige darter moet nog twee jaar werken, dan mag hij met pensioen. Als hij met pensioen is sluit hij deelname aan de Q-school niet uit, prof worden is dan een optie. “Het zou een mooie uitdaging zijn”, vertelde Long kort voor het WK tegen Dartoid’s World.

Verschillen

Long, momenteel de nummer veertien van Canada, werkt de laatste tien jaar zes dagen in de week voor een autofabrikant. Trainen is dan ook niet altijd mogelijk. Sinds de kwalificatie voor het WK een feit is traint hij 'als een gek'. Toch probeert hij het vooral allemaal niet te groot te maken. "Maar dat is bijna niet mogelijk."

Bang voor zijn tegenstanders is Long niet, de druk ligt volgens hem bij de grotere namen. Toch is er spanning nu hij in Londen is. "Voor zo'n publiek spelen is geweldig." Long speelt vooral vloertoernooien. Er zijn twee toernooien met podium in Noord-Amerika, maar daar staan aan het eind zo'n vijftig man te kijken. En juist dat publiek kan van invloed zijn tijdens de wedstrijd tegen Van de Pas. "Mijn kracht en mijn zwakke punt is hetzelfde, focus."

Van de Pas en Long spelen vrijdagmiddag de eerste partij van de dag. De wedstrijd begint om half twee.