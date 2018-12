Al 39 tips na Opsporing Verzocht over de moord op Mariët Peters in 1992

Een witte Ford Transit is mogelijk de sleutel in deze zaak.

SINT HUBERT - De politie heeft tot nu toe 39 tips binnengekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdagavond, over de moord op de zwangere Mariët Peters uit Sint Hubert. 26 jaar geleden werd ze dood gevonden in haar slaapkamer. Ze is gewurgd. De tips gaan over de lichtkleurige Ford Transit die op de bewuste ochtend door haar straat reed.

Op 24 december 1992 wordt de 26-jarige 'Jet' dood gevonden in haar huis aan de Nimrod in Sint Hubert. De Ford Transit, een bestelbusje, stond die ochtend geparkeerd in de straat waar Jet met haar man woonde.

LEES OOK: 15.000 euro voor gouden tip over moord zwangere Jet Peters

Ze was getrouwd met Bart Bens en bijna vier maanden zwanger op de dag van haar dood. Op de bewuste dag ging Bart om half vijf 's ochtends naar zijn werk. Toen hij thuis kwam, tussen half een en een uur, zag hij de voordeur openstaan. Het hele huis was overhoop gehaald en Mariët lag dood op bed. Het raampje in de voordeur was vernield, alles lag overhoop en er was in kastjes gezocht. De buit lag in de auto van Mariët en Bart. Omdat er extra beveiliging op de auto zat, lukte het de dader(s) kennelijk niet om de auto te starten.

Ford Transit

Een Ford Transit kan dus mogelijk de sleutel zijn in deze zaak. Toen de man van Mariët 's ochtends vroeg naar zijn werk vertrok, zag hij de auto geparkeerd staan. Mogelijke inzittenden moeten hem hebben zien vertrekken. De politie denkt niet dat de dader of daders het op Mariët Peters gemunt hadden. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk: "We denken dat het om een uit de hand gelopen inbraak gaat. Waarom er zoveel geweld is gebruikt, is ons ook een raadsel."