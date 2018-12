15.000 euro voor gouden tip over moord zwangere Jet Peters

EINDHOVEN - De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader van de moord op Mariët Peters uit Sint Hubert. De moord op de destijds zwangere vrouw werd gepleegd in 1992, en de politie hoopt dat mensen die meer weten nu wel willen praten. In het programma Opsporing Verzocht deden ze dinsdagavond een oproep.

Het is bijna 26 jaar geleden dat de toen 26-jarige Mariët Peters op 24 december 1992 in haar huis werd gewurgd en door haar eigen man Bart werd gevonden. Er werden destijds geen dader of daders aangehouden. Dinsdag deed de politie een nieuwe oproep om de daders te vinden.

Witte Ford Transit

Een witte Ford Transit kan mogelijk de sleutel zijn in deze zaak. Toen de man van Mariët 's ochtends vroeg naar zijn werk vertrok, zijn vrouw thuis achterlatend, zag hij de auto geparkeerd staan. Mogelijke inzittenden moeten hem hebben zien vertrekken.

De politie denkt niet dat de dader of daders het op Mariët Peters gemunt hadden. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk: "We denken dat het om een uit de hand gelopen inbraak gaat. Waarom er zoveel geweld is gebruikt, is ons ook een raadsel."

Adidas schoenen

Naast de witte Ford is er nog een mogelijke aanwijzing. In de tuin van Bart en Jet zijn meerdere voetafdrukken gevonden, en van een van deze afdrukken is de eigenaar nooit achterhaald. Het gaat om een afdruk van Adidas sportschoenen.

Geweten

De politie hoopt dat er nu, 26 jaar na de moord, mensen zijn die meer weten en willen praten. "Dat moet toch op je geweten drukken, dat deze jonge vrouw en haar kind om het leven zijn gebracht. Alle informatie is welkom", aldus Van Hooijdonk. "Ook zulke oude moorden kunnen nog worden opgelost", verzekerde hij de kijkers.

'Kerstmis is nooit meer hetzelfde'

In de uitzending van Opsporing Verzocht kwam ook de zus van Mariët aan het woord: "Na bijna 26 jaar willen wij als nabestaanden eindelijk weten wat er gebeurd is. Kerstmis is voor ons nooit meer zoals het voorheen was."

Mariëts echtgenoot Bart is nog steeds emotioneel als hij over de bewuste dag vertelt: "Alles is weg, in één keer. Ik heb haar zelf gevonden, dat beeld... hoe kunnen ze iemand zo achterlaten? Wie kan zoiets doen? Waarom? Waarom? Waarom?"