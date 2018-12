Een verbod op plastic rietjes, voor de Eindhovense designer Dave Hakkens is dat goed nieuws

EINDHOVEN - "Het is natuurlijk een grote stap, maar uiteindelijk is er nog veel meer plastic dan alleen wattenstaafjes en rietjes." De Eindhovense ontwerper Dave Hakkens is blij met de aankondiging van de Europese Unie om plastic wegwerpartikelen te gaan verbieden. Maar hij geeft tegelijk een waarschuwing: "Met zo'n verbod ben je er nog niet, het probleem is supergroot."

De landen binnen de EU besloten woensdag dat er een verbod moet komen op plastic wegwerpspullen waarvoor een betaalbaar alternatief is. Het gaat om producten als plastic rietjes, bestek en borden die het meest als zwerfvuil terecht komen op de stranden en in de zee. Ze veroorzaken daar een 'plastic troep' die veel schade toebrengt aan de natuur.

Precious Plastic

Dave Hakkens heeft zich als ontwerper gestort op die 'plastic troep'. Hij bedacht eenvoudige manier om op kleine schaal plastic te recyclen tot gebruiksvoorwerpen. Door de ontwerpen voor de machines gratis aan te bieden op internet brengt hij wereldwijd groepen mensen in beweging om verzameld plastic te verwerken tot nieuwe producten. De designer won al verschillende prijzen met zijn organisatie Precious Plastic.

Ander materiaal

"Ik ben natuurlijk een kritisch persoon als het gaat om oplossingen voor de plastic troep", zegt Dave Hakkens. "Ik denk dat het altijd beter kan. Wat bijvoorbeeld als we al die spullen vervangen door ander materiaal? Krijg je dan niet een nieuwe bende van een ander materiaal?"

Hij pleit voor matiging van het gebruik van wegwerpartikelen. "We gebruiken nu extreem veel, dat zou best wel minder kunnen. Hebben we bijvoorbeeld echt elke dag een wattenstaafje nodig?" vraagt hij zich hardop af.

Biologisch afbreekbaar

Ook bij de vervanging van de wegwerpspullen door bioplastic plaatst hij vraagtekens. "Die zijn in theorie biologisch afbreekbaar, maar de praktijk leert dat het daarvoor eerst heel lang in een vochtige ruimte met een bepaalde temperatuur moet liggen. Anders wordt het nog niet echt opgenomen in de natuur."

Voordat de vlag uitgaat is er nog veel werk en vooral veel onderzoek nodig, zegt de man achter Precious Plastic. "Het is aan ons om de juiste materialen te vinden voor spullen met een korte levensduur." Dave Hakkens heeft daarvoor inmiddels veel designers uit de hele wereld verzameld om in een oude garage in Eindhoven te werken aan een oplossing voor de 'plastic troep'.