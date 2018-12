Ronald Koeman schopt een bal naar binnen... restaurant Sabores in Breda is geopend!

BREDA - Bondscoach Ronald Koeman opende woensdag het nieuwe restaurant Sabores in Breda, van zijn goede kennis Yannis Papadopoulos. Het restaurant op de grote markt werd geopend met een schot, van Koeman zelf, door het papier wat voor de deur was gespannen. Dat trok veel bekijks: "Het hoeft niet zo hard als vroeger Ronald!"

Ronald Koeman en Yannis Papadopoulos kennen elkaar al van de tijd dat Koeman bij FC Barcelona voetbalde, en het contact is altijd gebleven. Het is niet de eerste keer dat de bondscoach aanwezig is bij de opening van een restaurant van Papadopoulos. “Het is een beetje traditie geworden om een restaurant van Yannis te openen. De aardige meneer blijft maar restaurants openen. Alles loopt geweldig en dat is een compliment. Het is dan ook geen moeite om op deze avond aanwezig te zijn.”

Lovende woorden

Een hapje eten in het restaurant doet Koeman vanavond niet. "We hebben al gegeten in zijn andere restaurant." Toch spreekt de bondscoach lovend over Sabores. "Deze man weet wat of hij wil en het ziet er allemaal geweldig uit. De kwaliteit is hoog.”

De restauranteigenaar voelt zich vereerd dat de bondscoach weer een restaurant van hem kwam openen. "Ronald is altijd zichzelf gebleven. Ik denk wel dat het de laatste keer is geweest dat hij een restaurant van me kwam openen. We moeten een beetje gaan genieten. Ik ben pas opa geworden en Koeman wordt binnenkort ook opa.”