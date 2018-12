Deel dit artikel:













Gezin met kinderwagen aangereden door auto in Eindhoven Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties

EINDHOVEN - Bij een ongeluk op de Rielsedijk in Eindhoven is woensdagavond een kinderwagen met twee kindjes aangereden. De vader en moeder liepen met de kinderwagen op de straat toen een Volkswagen Golf, bestuurd door een vrouw, iets na zeven uur in botsing kwam met het gezin.

Geschreven door Karin Kamp

De kinderwagen zou ondersteboven in de naastgelegen sloot zijn beland. De moeder raakte lichtgewond, zij is voor controle naar het ziekenhuis. De vader en de twee kinderen bleven ongedeerd. De kinderen zijn wel nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Dodelijk ongeluk

In april van dit jaar was er een dodelijk ongeluk op dezelfde weg. Een 77-jarige man uit Geldrop werd op zijn fiets geschept door een personenauto en overleed later in het ziekenhuis. De Rielseweg is een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben en auto's slechts met een snelheid van dertig kilometer per uur overheen mogen.