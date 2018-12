Deel dit artikel:













Ravage bij botsing auto's in Tilburg na klapband Foto: Jack Brekelmans/Persburo BMS

TILBURG - Twee auto's zijn woensdagavond rond kwart voor tien tegen elkaar gebotst op de kruising van de Baroniebaan en de Ringbaan-West in Tilburg. Dat gebeurde nadat een van de voertuigen een klapband had gekregen. De ravage was groot.

Geschreven door Karin Kamp

Door de klapband had de bestuurder zijn auto niet meer onder controle, waarna hij op de Baroniebaan een verkeerslicht uit de grond reed. Daarna vloog de wagen de kruising over en ramde daar de auto van een man en vrouw in de flank. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.



Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen van het ongeluk onderzocht, maar niemand raakte gewond.



Een bergingsbedrijf heeft beide auto's getakeld en afgevoerd.