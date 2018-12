Deel dit artikel:













Nog meer PSV-nummerborden gespot, vooral Belgen dragen de club met zich mee [FOTO'S] Belgische kentekenplaat Belgische kentekenplaat Belgische kentekenplaat Belgische kentekenplaat

EINDHOVEN - Het zal de droom zijn van veel Eindhovense voetbalsupporters: rondrijden in een auto met kenteken 040-PSV. Woensdagochtend was een Belgische auto met die nummerplaat gespot in Valkenswaard. Nadat wij er een bericht over schreven, maakten jullie ons spontaan attent op een heleboel foto's van andere PSV-nummerborden toe. Een greep daaruit! (En kom maar op met die nummerplaten van andere clubs!)

Geschreven door Marlou van den Broek

Opvallend is dat 040-PSV ook op een andere Belgische auto is gespot. Wellicht de vorige auto van dezelfde Belg, want onze Zuiderburen behouden hun kenteken als ze een nieuwe auto kopen. Belgen mogen hun nummerplaat personaliseren en kunnen hun favoriete club letterlijk altijd met zich meedragen.







LEES OOK: De echte fan heeft PSV zijn hele leven bij zich: dus ook op zijn auto Ook Britten en Polen zijn met een PSV-kenteken over de weg gespot. Groot-Brittannië en Polen zijn ook landen waar het mogelijk is om je kentekenplaat te personaliseren. Of deze Britten en Polen er ook bewust voor hebben gekozen de Eindhovense voetbalclub op hun nummerplaat te zetten? Wie weet.