Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bewoners Baarle krijgen eigen dranghek om overlast vuurwerkklanten te beperken Foto: ANP

BAARLE-NASSAU - Terwijl de vuurwerkwinkeltjes in Baarle-Hertog goede zaken doen, maken bewoners van de enclavegemeente zich grote zorgen over de duizenden klanten die voor de hardste knallers en mooiste vuurpijlen naar het dorp trekken. Om de overlast dit jaar de kop in te drukken kunnen inwoners nu bij de gemeente voor het eerst gratis hun eigen dranghek huren.

Geschreven door Robert te Veele

"De dranghekken zijn een initiatief van de Belgische gemeente, maar kunnen ook bij de gemeente Baarle-Nassau aangevraagd worden", zegt woordvoerder Jeroen Leemans. Beschermen

"Met de hekken kunnen bewoners de opritten van hun huizen afsluiten en hun eigendommen beschermen." Inmiddels hebben vier bewoners in de Kapelstraat en Klokkenstraat in Baarle nu een tijdelijk privé-hek.

De gemeenten kwamen eerder deze maand al met een reeks maatregelen om de extra drukte in goede banen te leiden. Zo is er een gedeeltelijk parkeerverbod, is er eenrichtingsverkeer, worden verkeersregelaars ingezet en wordt zwerfvuil en wildplassen aangepakt. Vuurwerkshow verboden

Voor de traditionele vuurwerkshow van de plaatselijke handelaars is dit jaar een stokje gestoken. Baarle-Hertog heeft de show op 31 december verboden. Baarle-Nassau heeft een vuurwerkvrije zone ingesteld. Om de overlast nog verder in te dammen is de inzet van de Vlaamse en Nederlandse politie dit jaar verhoogd. Samen met Buitengewoon Opsporingsambtenaren houden ze een oogje in het zeil. De maatregelen gelden tot en met 31 december.