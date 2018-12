Hans na de ramkraak op zijn winkel: 'Ik schrik van het geweld waarmee ze te werk zijn gegaan'

"Rond halfvijf werd ik gebeld door de bewakingsdienst", vertelt Van Dijk. "Toen werd me gezegd dat mensen de zaak waren binnengekomen en dat ze op dat moment achtervolgd werden en er een politiehelikopter boven de verdachten hing. Op dat moment was ik meteen klaarwakker. Ik wilde meteen naar mijn modehuis toe."

Wraakgevoel

Het feit dat twee dieven kort na de ramkraak al konden worden aangehouden, deed Van Dijk goed. "Dat is toch een beetje het wraakgevoel dat je in je hebt", legt hij uit. "Het is voor ons heel erg vervelend dat dit gebeurt. Zeker in deze periode, dit is de drukste tijd van het jaar voor ons. We hebben nu een hoop extra werk voor niks, want wij schieten hier niks mee op. Het is alleen vervelend en lastig."

Toen Van Dijk na enkele uren zijn winkel mocht binnengaan, schrok hij van het geweld waarmee de daders de boel kapot hadden gemaakt om een paar jassen te stelen. "We weten dat we hele mooie spullen verkopen, maar we schrikken ervan hoeveel moeite mensen doen om zoiets in de kofferbak van hun auto te krijgen. Als ze aan je spullen komen, word je een beetje agressief. Dan is het een lekker gevoel om te horen dat de daders inmiddels achter de tralies zitten."

Fort

De pui van de winkel is zwaar beschadigd door de ramkraak. Die wordt hersteld en Van Dijk gaat bekijken hoe de winkel verder beveiligd kan worden om nieuwe ramkraken te voorkomen. "Maak je van je zaak een fort of wil je een aantrekkelijke winkel zijn, dat is de vraag. Daar moet je een balans in vinden. Wij kiezen er altijd voor een aantrekkelijke zaak te zijn. Want een winkel ben je 365 dagen per jaar, een ramkraak gebeurt eens in de zoveel jaar."