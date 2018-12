Fans Jeffrey Herlings roeren zich na uitkomst Sportgala: ‘Hij verdient het 1000 keer meer dan Nuis'

EINDHOVEN - Het Sportgala van de NOS kreeg woensdagavond vooral de verwachte winnaars. Dat tweevoudig olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis een Jaap Eden Trofee in ontvangst mocht nemen als sportman van het jaar, verraste vrijwel niemand. Alleen de fans van Jeffrey Herlings waren not amused.

Dat lieten de fans van de motorcrosser uit Oploo fijntjes weten op de Facebookpagina van de NOS. “Jeffrey Herlings heeft een brute prestatie geleverd in 2018. Maar twee keer olympisch goud wordt meer gewaardeerd? We zijn de enigen in de wereld die schaatsen”, luidt het commentaar van Aschwin.

“Wat een aanfluiting die verkiezing van jullie”, is het statement van Arjen. Hij verwacht dat Herlings volgend jaar weer genomineerd wordt. Hij heeft in dat geval alvast een advies voor de wereldkampioen motorcross: “Ik hoop dat hij dan lekker languit op de bank thuis gaat liggen, en naar SBS6 gaat kijken.”

Ook de bekende Brabantse krachtsportster Ielja Strik, zelf erg teleurgesteld over het feit dat ze niet was uitgenodigd voor het gala, vindt dat Herlings de sportman had moeten worden. "Als je ziet wat zo'n Herlings ervoor heeft moeten doen in zo'n grote sport, dan had hij natuurlijk sportman moeten worden."

Meer dan schaatsen

“Herlings heeft het duizend keer meer verdiend dan Nuis”, vult iemand aan. De kritiek van de Herlings-fans gaat vooral over de Hollandse focus op de schaatssport. Zij voelen zich uitgerekend door schaatser Sven Kramer gesteund in hun mening dat het publiek in de toekomst (ook) mag stemmen.