Leerlingen van basisschool Noorderlicht in Den Bosch zijn voor één dag popartiest

DEN BOSCH - Op school nog een korte repetitie, dan een optreden op De Parade in Den Bosch en daarna nog een optreden in het stadhuis voor burgemeester Jack Mikkers. Leerlingen van basisschool Noorderlicht in Den Bosch konden zich donderdag even een artiest wanen. Want vervolgens nam hun burgemeester ook nog hun eerste CD in ontvangst. En betaalde daar overigens keurig 5 euro voor, voor het goede doel!

Want daar was het in eerste instantie om te doen. De basisschool wilde iets voor het goede doel doen en kwam uit bij Jarige Job. Een stichting die verjaardagsboxen uitdeelt aan kinderen waarvan hun verjaardag door geldgebrek niet gevierd kan worden. De leerlingen van Noorderlicht zingen graag en dus was het idee snel geboren. Een heuse CD maken, waarvan de opbrengst naar Jarige Job gaat.

'Echt kerstgevoel met elkaar'

Het werd een kerst-CD met 9 nummers. En omdat het winterparadijs op De Parade in Den Bosch er nu eenmaal toch staat, mochten de kinderen op het sfeervolle podium daarvan, met op de achtergrond de Sint Jan, hun nummers vertolken. Leuk voor de kinderen én hun ouders, maar toch ook wel een beetje spannend, vond Victoria Benninga uit groep 6.

"Ik was een beetje zenuwachtig, maar vond het fantastisch. Zingen is leuk en met iedereen erbij is het ook heel gezellig en geeft het een echt kerstgevoel." Klasgenoot Adouar Gallego-Tores had ook volop genoten. "Al die mensen die kwamen kijken en met onze liedjes meezongen was echt heel leuk."

CD voor het goede doel

Maar behalve de optredens was er eerst dus ook al het maken van de CD. Victoria: "Die hebben we opgenomen met meneer Tom, die gitaar speelt. Die CD hebben we gemaakt voor het goede doel. We gaan de CD voor 5 euro verkopen en het geld gaat naar kinderen die vaak niks met hun verjaardag krijgen."

'Dit maakt mijn dag'

Burgemeester Mikkers van Den Bosch kocht de eerste CD. Dat deed hij op het stadhuis, waar de kinderen door hem waren uitgenodigd. Hij genoot van het korte optreden van de kinderen in de oude raadszaal.

"Heerlijk als je zoveel enthousiaste kinderen hier op het stadhuis mag ontvangen. Als ze dan ook nog voor je willen zingen en het is óók nog voor het goede doel. Nou, dat maakt mijn dag."

'Een mooi bedrag voor Stichting Jarige Job'

Veel tevreden gezichten dus. Niet in het minste bij 'de juffen' die met de 88 kinderen deze ochtend op pad gingen van podium naar podium. Zoals Eefje Suijkerbuijk, die getooid met twee kerstboompjes in haar haar zag dat de optredens prima verliepen.

"Het was een superochtend. Echt geslaagd en helemaal leuk. Nu gaan we weer naar school en gaan de kinderen de liedjes en CD aan hun ouders en opa's en oma's presenteren. En dan hopen we een mooi bedrag op te halen voor Stichting Jarige Job".

In totaal zijn er 300 CD's gemaakt en de verwachting is dat die allemaal, á 5 euro, verkocht worden.